Da Top Gun: Maverick all’attesissimo film di Ridley Scott, il nuovo listino Eagle Pictures/Paramount

Il 2021 della Eagle Pictures/Paramount, che ha appena presentato il suo listino per i prossimi mesi dell'anno, si preannuncia ricco di titoli e di sorprese: dalle pellicole action agli horror, dai film drammatici e sentimentali a quelli per i più piccoli e d'animazione. Intanto, nelle sale, è già uscito Snake Eyes: G.I. Joe - Le Origini, spin-off dei film d'azione G.I. Joe. Il protagonista di questa nuova storia, durante la quale ci sposteremo addirittura nel Paese de Sol Levante, è Snake Eyes (Henry Golding), membro del gruppo militare che viene affiancato in ogni pericolosa missione dal suo fidato lupo Timber. Brividi e fortissime emozioni anche nel resto del listino: scopriamo insieme tutti gli altri film in uscita nel 2021 di Eagle Pictures/Paramount.

Terrore ed azione in casa Eagle

Top Gun: Maverick, Tom Cruise in azione in una scena mozzafiato

Restando nel mondo del cinema d'azione uno dei titoli più attesi dei prossimi mesi è senza dubbio Top Gun: Maverick, sequel del cult del 1986 con protagonista Tom Cruise. In questo nuovo titolo ritroviamo l'inossidabile attore nello stesso ruolo che ne incrementò enormemente la fama ormai 35 anni fa: da scapestrato ma coraggioso pilota di jet, Pete "Maverick" Mitchell (Cruise) diventerà in questo film un istruttore di volo, che dovrà insegnare tutto quello che sa al giovane Bradley Bradshaw (Miles Teller), figlio del suo compianto partner "Goose", e ad un distaccamento di allievi Top Gun. Nel cast del film troviamo Val Kilmer, ancora una volta nella parte di "Iceman", ma anche numerose new entry: Jennifer Connelly, Jon Hamm, Glen Powell e Ed Harris. L'uscita di Top Gun: Maverick in Italia è fissata per novembre 2021.

Una scena di Candyman

Dai brividi dell'alta quota passiamo a quelli di terrore con Candyman, che arriverà in sala il prossimo 26 agosto. Sequel dell'omonimo horror del 1992, questo film diretto da Nia Acosta è ambientato a Chicago come il precedente, durante il quale il quartiere di Cabrini-Green era stato terrorizzato da un killer sovrannaturale con un gancio al posto del braccio, Candyman appunto, che veniva evocato se si ripeteva il suo nome per 5 volte davanti ad uno specchio. Il protagonista di questo secondo capitolo, Anthony (Yahya Abdul-Mateen II), si imbarcherà in una pericolosa avventura nel tentativo di scoprire se quanto si racconta di Candyman sia realmente accaduto.

Sentimenti e grandi emozioni

Quello che non so di te: Jedidiah Goodacre, Rose Reid in un'immagine

Ad entrare in gioco sono sempre le emozioni forti con altri due titoli del listino Eagle Pictures/Paramount, Ancora più bello di Claudio Norza e Quello che non so di te di Brian Baugh, entrambi film che raccontano tenere storie d'amore. Ancora più bello, in arrivo a settembre, è ancora una volta un sequel, in questo caso di Sul più bello, apprezzata pellicola italiana dell'anno passato. Non vi riveliamo nulla della trama per non rovinarvi la visione, sappiate solo che nel cast ci saranno ancora Gaja Masciale e Jozef Gjura ma al film prendono parte anche nuovi nomi, primo fra tutti Giancarlo Commare. In Quello che non so di te, invece, seguiremo la storia di Finley Sinclair (Rose Reid), un'aspirante violinista che si reca in Irlanda per un periodo di studio. Durante il viaggio la giovane farà la conoscenza di Beckett Rush (Jedidiah Goodacre), una star del cinema in ascesa. Tra i due ovviamente nascerà qualcosa, ma le pressioni del mondo dello spettacolo a cui appartiene il ragazzo creeranno non pochi ostacoli all'amore appena sbocciato.

I film per ragazzi e quelli d'animazione

La famiglia Addams 2: un nuovo poster del film

Proseguiamo la nostra rassegna del listino di Eagle Pictures/Paramount con i film pensati per i più piccoli, tra cui nei prossimi mesi del 2021 sono presenti anche due film d'animazione: Paw Patrol: Il film, di Cal Brunker, in uscita a settembre, e La famiglia Addams 2 di Greg Tiernan, in arrivo a ottobre. Il primo ha come protagonisti un gruppo di tenerissimi cuccioli dotati di superpoteri, ancora alle prese con il loro arcinemico Humdinger, il secondo invece la famiglia più stramba e oscuramente sopra le righe del cinema e della televisione. In questo sequel del film di successo del 2019 ritroviamo Gomez e Morticia, i loro due figli, Mercoledì e Pugsley, lo zio Fester, il maggiordomo Lurch, il cugino It, la nonna e Mano. Nel cast vocale originale Charlize Theron e Oscar Isaac.

Sempre destinato ad un pubblico giovane anche Clifford: Il Grande Cane Rosso, diretto da Walt Becker, un cucciole dagli incredibili poteri che nel corso di una notte, dopo essere stato adottato dalla piccola Emily (Darby Camp), diventa grosso più di tre metri. I due vivranno un'incredibile avventura in giro per la grande mela. Il film arriverà in sala a dicembre.

Un biopic musicale e l'attesissimo film di Ridley Scott.

House Of Gucci: Lady Gaga e Adam Driver in una foto dal set di Gressoney

Concludiamo con due titoli di tutt'altro tenore: il biopic Respect di Liesl Tommy, dedicato alla regina della musica soul Aretha Franklin (che sarà interpretata da Jennifer Hudson), e House of Gucci di Ridley Scott. Il film di Scott segue la storia della famiglia Gucci, soffermandosi soprattutto sull'omicidio di Maurizio Gucci, avvenuto nel 1995. Nel cast stellare sono presenti Adam Driver, Lady Gaga (nel ruolo di Patrizia Reggiani), Jared Leto, Al Pacino e Jeremy Irons. Per quanto riguarda Respect la data di uscita è fissata per il 7 ottobre, quella di House of Gucci, invece, per dicembre.

Il listino Eagle Pictures/Paramount