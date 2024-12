È colpa tua? La protagonista Nicole Wallace: "Quando due hanno obiettivi diversi il conflitto è inevitabile"

Dopo il sorprendente successo di È colpa mia?, Prime Video è pronto a ritentare l'impresa con il sequel È colpa tua?, disponibile in esclusiva su Prime Video. Basato sulla trilogia di bestseller Culpables di Mercedes Ron, il primo capitolo ha raggiunto la top 10 in oltre 190 Paesi, diventando uno dei film più visti sulla piattaforma, anche nel nostro Paese. Il sequel punta a replicare questo risultato, espandendo la portata del racconto romantico e turbolento tra Noah e Nick, interpretati nuovamente da Nicole Wallace e Gabriel Guevara.

La genesi della trilogia Culpables

Nicole Wallace e Gabriel Guevara in una scena romantica di È colpa tua?

La saga che ha conquistato i lettori di tutto il mondo ha avuto una genesi molto particolare. Mercedes Ron, scrittrice argentina, ha caricato il primo capitolo della trilogia su Wattpad, una piattaforma di lettura e scrittura online che le ha permesso di entrare in contatto diretto con una vasta comunità di lettori.

Marta Hazas e Ivan Sanchez in uan scena di È colpa tua?

Il romanzo racconta la storia di Noah e Nick, due ragazzi diversissimi tra loro. Noah, una giovane donna costretta a lasciare la sua vita precedente, abbandonando la sua città e il suo passato per trasferirsi in una villa lussuosa. Qui, incontra Nick, un ragazzo che, pur essendo molto diverso da lei, riesce a suscitare in lei una passione inaspettata, che segnerà il destino di entrambi. La differenza tra le loro vite è palese: mentre Noah proviene da una realtà modesta, Nick è figlio di una famiglia benestante e abituato a una vita fatta di lusso e privilegi. La loro relazione, purtroppo, non sarà senza ostacoli e, tra gelosie, conflitti familiari e le difficoltà di crescere insieme, Noah e Nick dovranno affrontare una lunga serie di prove.

Da È colpa mia a È colpa tua? Le sfide del sequel

Se nel primo film le gare automobilistiche erano uno degli elementi cardine, in È colpa tua? l'attenzione si sposta sulle dinamiche familiari e sui conflitti che coinvolgono la dinastia dei Leister. Nuovi personaggi entrano in scena con intenzioni poco chiare, cercando di distrarre Noah e Nick dalla loro relazione e candidandosi come possibili nuovi interessi sentimentali. Ma il loro amore sarà abbastanza forte da resistere a queste pressioni?

La relazione tra Noah e Nick

Alex Bejar e Nicole Wallace in una scena del film

L'amore tra Noah e Nick è messo alla prova da sfide sempre più complesse. Con l'università e nuove relazioni che si insinuano nella loro vita, nonché un'ex fidanzata in cerca di vendetta e i giochi di potere della madre di Nick, la loro relazione rischia di essere distrutta. A complicare tutto, anche i loro genitori, che formano una coppia e vedono con preoccupazione le conseguenze della relazione tra i due ragazzi, cercando di dividerli a ogni costo.

Goya Toledo è la madre di Nick nel film

La fedeltà ai romanzi

Portare sullo schermo una storia amatissima dai fan non è mai semplice. Lo sa bene Mercedes Ron, che si dice soddisfatta del lavoro svolto: "Le scene fondamentali ci sono tutte, e questo mi rende davvero felice. Sono sicura che i fan apprezzeranno." Tuttavia, una sfida non da poco è stata quella di rispettare i dettagli del romanzo, come racconta Nicole Wallace: "Io volevo tantissimo che ci fosse il gatto nero del libro. Ma è stato complicato: il primo giorno era piccolo, dopo due settimane era cresciuto tantissimo, così abbiamo dovuto cambiarlo."

Gabriel Guevara e Nicole Wallace in una scena di È colpa mia?

Noah e Nick: due personalità opposte

Noah, con la sua personalità forte e impulsiva, è un personaggio che ha richiesto a Nicole Wallace di mettersi alla prova. "Sono una persona calma e passivo-aggressiva, mentre Noah è diretta e impulsiva. Ho dovuto spingermi fino al livello 90 per renderla reale," scherza l'attrice. La relazione tra Noah e Nick, cuore pulsante della storia, ha richiesto un intenso lavoro di preparazione anche da parte del co-protagonista Gabriel Guevara. Wallace spiega: "Abbiamo avuto entrambi coach personali per lavorare sulle dinamiche dei nostri personaggi. In un film è fondamentale capire l'obiettivo del tuo personaggio. Quando due personaggi hanno obiettivi diversi, il conflitto è inevitabile."

Un bacio da non dimenticare

Tra le scene più iconiche del primo capitolo, quella del primo bacio tra Noah e Nick ha rappresentato una vera sfida per Mercedes Ron, che voleva fosse all'altezza delle aspettative dei lettori. "È una scena che i fan hanno amato nel libro, e volevo fosse il più simile possibile. Sono davvero soddisfatta del risultato."

Gabriela Andrada è Sofia, la nuova collega di Nick

Il team dietro il successo

A dirigere il sequel torna Domingo González, che aveva già firmato il primo film e ha collaborato alla sceneggiatura insieme a Sofía Cuenca. La produzione è affidata a Pokeepsie Films (Banijay Iberia), con Álex de la Iglesia e Carolina Bang nel ruolo di produttori. Il cast include, oltre ai protagonisti, volti già amati come Marta Hazas, Iván Sánchez e Victor Varona, e nuovi ingressi come Goya Toledo, Gabriela Andrada e Álex Béjar.

Un sequel che punta al cuore

Con una storia che promette di esplorare i legami familiari, i conflitti e l'evoluzione dei personaggi, È colpa tua? si prepara a conquistare nuovamente il pubblico globale il 27 dicembre. Come sottolinea Nicole Wallace, "Quando una storia ti colpisce, vuoi condividerla subito con chiunque. È questo che speriamo di trasmettere ai nostri spettatori."