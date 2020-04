Le migliori mini avventure Marvel su Disney+ da vedere

Una scena di Marvel Super Hero Adventures

Con l'arrivo di Disney+ i fan della Marvel hanno dosi abbondanti di pane per i loro denti: oltre ai lungometraggi del Marvel Cinematic Universe e gran parte delle serie TV legate al franchise (le uniche che non vedremo mai sulla piattaforma sono quelle realizzate per Netflix) ci sono anche molti film degli X-Men, la serie animata sui mutanti che andò in onda negli anni Novanta e, infine, quasi tutte le produzioni animate recenti della Casa delle Idee, dal 2010 in poi. Un universo a sé (molte delle serie in questione sono ambientate in un mondo condiviso sulla falsariga dei film), arricchito da una serie di cortometraggi che la categorizzazione interna del servizio di streaming della Disney definisce "mini avventure". Cogliamo l'occasione per chiarire quali sono e come si collocano (o meno) all'interno degli eventuali franchise: ecco le mini avventure Marvel da vedere su Disney+.

1. Guardiani della Galassia (2015-2017)

Una scena di Guardiani della Galassia

Nata in seguito al successo dell'omonimo film, Guardiani della Galassia racconta le nuove avventure del team, mantenendo la formazione cinematografica e il design dei personaggi ma senza altri legami con il franchise cinematografico (l'unica eccezione è Seth Green che torna a doppiare Howard il Papero). Tre stagioni in totale, con le prime due precedute da dei corti: nel primo caso si tratta di introduzioni dei singoli protagonisti, come accaduto un anno prima, in un'altra galassia, con Star Wars Rebels; nel secondo si tratta di brevi avventure che pongono le basi per la stagione vera e propria. Esiste anche una serie di mini avventure dedicata a Groot e Rocket senza gli altri Guardiani, ma al momento non è disponibile in Italia.

Guardiani della Galassia, o come imparammo a non preoccuparci e a fidarci della Marvel

2. Avengers: Secret Wars (2017)

Una scena di Avengers: Secret Wars

Influenzata dal successo del blockbuster del 2012, Avengers Assemble ha portato sul piccolo schermo gli eroi più potenti della Terra, adattando alcune delle storyline più popolari. Tra queste c'è Guerre Segrete, crossover epocale che nella trasposizione animata si concentra sui soli Avengers e introduce una nuova generazione di eroi, con Visione e Black Panther a fare da mentori. Avengers: Secret Wars racconta gli inizi di questa nuova formazione dal punto di vista di Kamala Khan alias Ms. Marvel, che dovremmo vedere nel Marvel Cinematic Universe entro il 2022, tramite un'apposita miniserie realizzata per Disney+.

The Avengers, 5 anni dopo: come il film di Whedon ha cambiato l'universo cinematografico, non solo Marvel

3. Spider-Man (2017)

Una scena di Spider-Man

La più recente serie animata di Spider-Man si concentra maggiormente sull'universo di Peter Parker e dei suoi amici, laddove il precedente Ultimate Spider-Man faceva parte di un universo più vasto (ma non mancano apparizioni occasionali) degli Avengers. I corti sono i sei capitoli che raccontano l'origine del protagonista, dal morso del ragno fino alla morte di Ben Parker, con la dolorosa lezione che da grandi poteri derivano grandi responsabilità. Disney+ offre la possibilità di vedere queste mini avventure separatamente, o in un unico blocco che diventa il primo episodio ufficioso della serie, all'inizio della stagione regolare.

Spider-Man: 10 cose che (forse) non sapete sulla trilogia di Sam Raimi

4. Marvel Super Hero Adventures (2017-2020)

Una scena di Marvel Super Hero Adventures

Rispetto alle altre serie disponibili, Marvel Super Hero Adventures si rivolge a un pubblico molto più giovane, con intento apertamente didattico: ogni episodio, di circa tre minuti, racconta di come Spider-Man abbia aiutato un altro supereroe a risolvere qualche tipo di problema, spesso legato a tematiche attuali (per fare un esempio, il primissimo capitolo è incentrato su Spidey e Iron Man che devono impedire a Ultron di inquinare il pianeta). Sempre con la dicitura Marvel Super Hero Adventures, ma con ambizioni diverse (la durata questa volta è di 75 minuti), c'è lo speciale Frost Fight!, uscito nel 2015, dove gli Avengers devono sventare un piano di Loki che include il furto dei poteri di Babbo Natale.

Marvel su Disney+: i 10 film da vedere