I bulli più odiosi del cinema e delle serie tv

Dalla prepotente Santana Lopez in Glee al violento Biff di Ritorno al Futuro passando per l'arrogante poster boy Johnny Lawrence (prima della sua redenzione in Cobra Kai). Ecco chi sono i bulli più odiosi dello schermo.

Il 7 febbraio cade la Giornata mondiale contro il bullismo e il cyberbullismo. Istituita nel 2017, è un'occasione di sensibilizzazione globale sul tema della violenza fisica e psicologica che può manifestarsi sia nel mondo reale che online. Si celebra ogni anno con l'obiettivo di promuovere il rispetto reciproco, l'inclusione e la cultura del dialogo, contro qualsiasi forma di prevaricazione e abuso.

Il cinema ha una storia complessa nella rappresentazione del bullismo. Spesso viene trattato come una fase inevitabile della crescita, e talvolta persino romanticizzato come parte del percorso dell'eroe. In molte narrazioni, il bullo è raffigurato come un ostacolo da superare per raggiungere la maturità, trasmettendo l'idea che la sofferenza sia uno step necessario per il successo. I bulli della finzione, oggi, sono personaggi più complessi, con insicurezze e motivazioni che spiegano il loro comportamento, ma senza giustificarlo. In occasione di questa giornata importante, abbiamo selezionato i 10 più odiosi di sempre. Dalla prepotente Santana Lopez in Glee al violento Biff di Ritorno al Futuro passando per l'arrogante poster boy Johnny Lawrence (prima della sua redenzione in Cobra Kai).

William Zabka in Karate Kid - Per vincere domani (1984)

Karate Kid - Per vincere domani: William Zabka in una scena

Johnny Lawrence è il poster boy più cattivo degli anni '80. Impossibile non odiarlo mentre mette a tappeto Dan LaRusso (Ralph Macchio). Questo fino alla sua redenzione nello spin-off Cobra Kai, che prende il nome del dojo dove lo "stronzo ariano" è stato forgiato a sangue, odio e arti marziali.

Thomas F. Wilson in Ritorno al Futuro (1985)

Thomas F. Wilson in Ritorno al Futuro

Un bullo in due periodi temporali. Biff Tannen tormenta due generazioni di McFly, umiliando George (Crispin Glover) dal liceo all'età adulta, e prendendo di mira Marty (Michael J. Fox) quando il giovane viaggiatore del tempo torna ai giorni dell'adolescenza dei suoi genitori.

Nancy Allen in Carrie - Lo sguardo di Satana (1976)

Carrie - Lo sguardo di Satana: Nancy Allen

Iconica villain senza scrupoli, Chris Hargensen è spietatamente crudele con l'indifesa Carrie White (Sissy Spacek), diventando un incubo per molte ragazze emarginate. Questa biondina risulta particolarmente agghiacciante, poiché la sua perfidia sembra influenzare l'intera scuola. Il risultato è un karma brutale fatto di telecinesi e fiumi di sangue. Mai vendetta fu così appagante.

Fairuza Balk in Streghe (1996)

Fairuza Balk in Streghe

Laura Lizzie, interpretata da Christine Taylor, è inizialmente la principale antagonista del film, ma quando la strega Nancy Downs si inebria di magia nera, è impossibile non capire chi stia realmente controllando la situazione. Con i denti digrignati e un look gotico tipico degli anni '90, Nancy è così fuori di testa che le sue malefatte la spediscono in manicomio.

Rachel McAdams in Mean Girls (2004)

Rachel McAdams in Mean Girls

Per Regina George, queen delle "Barbie", distruggere gli altri è tanto naturale quanto respirare. La sua cattiveria è così totale che molte delle sue vittime non si rendono nemmeno conto di essere state ferite. Nessuno è al sicuro nel regno di Regina, una leonessa che trasforma l'intero liceo in una giungla di vendetta al femminile.

Zack Ward in A Christmas Story (1983)

Zack Ward in A Christmas Story

Dal viso coperto di lentiggini ai capelli rossi, fino al cappello in pelliccia di procione, Scut Farkus sembra forgiato nelle fiamme. Per non parlare di quel suo apparecchio odontoiatrico che gli conferisce l'aspetto di zanne minacciose. Il moccioso è un bullo spietato, che rende tangibile l'orrore che Ralphie e suo fratello devono affrontare ogni giorno per andare

a scuola.

Tom Chapin ne Il signore delle mosche (1963)

Tom Chapin (a destra) ne Il Signore delle Mosche

Tra i giovani naufraghi su un'isola deserta, Jack rappresenta l'istinto primitivo e la lotta per il controllo, trasformandosi in un bullo violento e spietato. La sua ossessione per la caccia e per la supremazia sulla tribù portano alla morte di due ragazzi.

Iriza e Neil, i fratelli Legan di Candy Candy (1975-1979)

Neal e Iriza Legan in Candy Candy

Iriza è la perfida antagonista per eccellenza della serie anime, una ragazza viziata dell'alta società, nella cui famiglia la dolce orfanella coi codini viene accolta. Insieme a suo fratello Neal commette infinite angherie verso Candy (per lo più immotivate), anche se per giustificare la rivalità fra le due, ella viene presentata come innamorata non corrisposta prima di Anthony e poi di Terence. Più interessante è l'evoluzione del fratello Neal, che inizialmente appare solo come complice delle malefatte di Iriza, ma col tempo si rivela un ragazzo capriccioso e arrogante, il cui sentimento per Candy si trasforma in una tormentata e ossessiva infatuazione.

Emma Roberts in Scream Queens (2015-16)

Emma Roberts in Scream Queen

Chanel Oberlin è la ricca e popolare presidente della confraternita femminile Kappa Kappa Tau. Star dei social, perfida ed egocentrica, è a capo di un gruppo di sue devote seguaci chiamate "Chanels", che la assecondano senza esitazione, eseguendo ogni suo capriccio, persino quando ordina loro "un pumpkin spice latte, senza schiuma con 5 espressi semi-decaffeinati e bollente a 98º".

Naya Rivera in Glee (2009-2015)

Naya Rivera in una foto promozionale per Glee

Popolare quanto astuta, Santana Lopez è la cheerleader capace di attuare piani subdoli per avere ciò che vuole ed è solita insultare le persone, anche se queste le stanno simpatiche (lo fa spesso con i membri del Glee club).