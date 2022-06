Blasted – In due contro gli alieni, la recensione: a tutto laser su Netflix!

Blasted - In due contro gli alieni: una sequenza

Ancora una volta visitiamo i territori nordici di Netflix, questa volta con la recensione di Blasted - In due contro gli alieni, commedia norvegese che parla di amicizia virile nel contesto di un'invasione aliena. Una commistione di generi che non è insolita per il cinema scandinavo, abituato a declinazioni bislacche per scenari comici ben noti. E una miscela che dovrebbe funzionare presso il pubblico algoritmico della piattaforma, che molto probabilmente noterà questo titolo in catalogo in base a precedenti visioni con atmosfere e paesi di produzione simili (dato che Netflix, salvo casi eccezionali, è notoriamente deludente sul piano del marketing, soprattutto per i film). E, sulla carta, una valida alternativa più "piccola", in termini di concezione e budget, alla fantascienza più mastodontica e fracassona che domina le sale (basti pensare all'attuale dominio, in tutti i sensi, del nuovo capitolo di un celebre franchise giurassico).

Amici per la pelle e intervento al laser

Blasted - In due contro gli alieni: una scena

Blasted - In due contro gli alieni riassume abbastanza bene il tutto con il titolo italiano, che parla appunto di un'invasione extraterrestre in territorio norvegese, in un angolino tranquillo dove si doveva svolgere senza impedimenti maggiori un addio al celibato. Ma gli alieni, com'è noto, non si curano dell'educazione e cominciano a seminare il panico, a partire da una sequenza d'apertura che fa il verso agli horror found footage. E tra coloro che partecipano all'evento interrotto da questi visitatori non umani ci sono due amici d'infanzia che si erano un po' persi per strada, e vorrebbero ritrovare la complicità di un tempo. In particolare, per riattivarla era in programma il loro passatempo preferito, il laser tag, e proprio quel gioco ha fornito ai due le capacità necessarie per potenzialmente dare del filo da torcere agli imbucati provenienti da un altro pianeta.

(Poche) nordiche risate

Blasted - In due contro gli alieni: una scena del film

Il film fa parte di un vero e proprio filone di titoli nordici, e nello specifico norvegesi, dove temi come l'amicizia virile sono riletti nel contesto di generi cinematografici molto popolari in ambito hollywoodiano, come capitato di recente, per esempio, con il trittico di Børning, incentrato sulle corse automobilistiche clandestine (e con il terzo episodio, guarda caso, caldeggiato da Netflix e promosso come Original sulla piattaforma dopo il successo dei due capitoli precedenti). Dalle gomme bruciate si passa al laser, tirando in ballo una componente giocosa che, per quanto poco sfruttata in generale, è effettivamente uno degli ingredienti a cui talvolta si ricorre per mostrare l'affiatamento tra due amici maschi (basti pensare a E alla fine arriva mamma, dove partite simili erano la grande ossessione del sedicente maschio alfa Barney Stinson).

Blasted - In due contro gli alieni: una sequenza del film

Ma proprio come nel caso del terzo Børning, che sacrificava lo spirito sincero dei predecessori e si presentava come operazione studiata a tavolino, qui il tutto sa di precostruito, senza veri guizzi al di là della simpatia degli attori e della qualità notevole degli effetti speciali. Persino l'inevitabile post-credits, che vorrebbe mettere alla berlina il modo in cui si comportano i franchise - e aspiranti tali - nel panorama cinematografico odierno, ostenta una pigrizia che diluisce l'impatto di un'operazione promettente ma compromessa, dove tutto è superficiale, dettato dall'algoritmo, vicino all'anonimato più totale. L'ennesimo fondo di magazzino (o di catalogo?), a livello di impostazione e fruizione, che accresce il luogo comune di Netflix come ricettacolo per la morte dei titoli più votati all'invisibilità.