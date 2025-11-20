Black Friday 2025: ecco le offerte homevideo da non perdere su Amazon

In occasione del Black Friday 2025, Amazon dà il via a una serie di sconti dedicati anche all'homevideo. Abbiamo scelto per voi le migliori proposte tra Blu-ray, 4K UHD, cofanetti e steelbook.

È arrivato anche quest'anno il momento del Black Friday e con esso la scorpacciata di sconti offerti su tanti prodotti da Amazon. Una marea di ghiotte possibilità che coinvolge naturalmente anche il mondo dell'homevideo con tante offerte da non perdere per soddisfare la febbre da shopping che ormai da anni si è radicata anche in Italia.

La Mad Max 5 Film-Collection

Per fare luce fra le tante proposte, sia per soddisfare i desideri dei cinefili sia per stuzzicare una possibile idea in vista dei regali per le feste, vi aiutiamo con questa guida all'acquisto ad individuare alcuni prodotti homevideo fra 4K UHD e blu-ray riguardanti cofanetti, grandi saghe e film indimenticabili, che solo in questi giorni grazie ai super sconti si possono acquistare a prezzi davvero speciali.

Harry Potter 1-8 Collezione completa (4K UHD e Blu-ray)

Daniel Radcliffe nei panni di Harry Potter nel film I Doni della Morte - parte 1

Per gli appassionati del celebre maghetto, un prodotto da non perdere assolutamente a un prezzo incredibile: il favoloso cofanetto con tutti e otto i film della saga di Harry Potter tratti dai celebri romanzi di J.K. Rowling è infatti in vendita per il Black Friday di Amazon a 44,91€, con un mega sconto di quasi il 74%. Il modo ideale per immergersi totalmente dentro Hogwarts e il magico mondo di Harry Potter. Un cofanetto stellare con ben 16 dischi, nel quale gli otto film sono proposti nella versione 4K UHD e in quella blu-ray.

Dragon Ball Film Collection (20 Blu-ray)

Dragon Ball Z - La resurrezione di 'F': un momento precedente il combattimento

Venti film di Dragon Ball tutti assieme in un unico cofanetto a un prezzo estremamente vantaggioso grazie al Black Friday di Amazon. La raccolta completa di tutti gli special classici di Dragon Ball, Dragon Ball Z e Dragon Ball GT in un cofanetto da collezione che contiene ben 20 blu-ray in un'edizione speciale con sottotitoli fedeli ai dialoghi originali, è in vendita al prezzo di soli 106,70€.

Il Signore degli Anelli: Trilogia cinematografica + Extended (4K UHD)

Elijah Wood in una scena de Il signore degli anelli - Il ritorno del re

Come perdere l'occasione di avere a portata di mano la mitica trilogia del Signore degli Anelli tratta dai romanzi di Tolkien, ovvero La Compagnia dell'Anello, Le Due Torri e Il Ritorno del Re, sia nella versione cinematografica che in quella Extended, nel massimo formato video possibile? Adesso la speciale edizione con ben nove dischi 4K UHD e i sei film è infatti in vendita per il Black Friday di Amazon, grazie a uno sconto di oltre il 30%, al prezzo di 55,24€.

Matrix Collections - Steelbook (4K Ultra HD + Blu-Ray)

L'ultimo primo piano di Matrix

Chi non solo è appassionato della saga di Matrix, ma anche delle succose edizioni da collezione, non potrà certo perdere Matrix Collections - Steelbook, con le confezioni metalliche che in tutto hanno al loro interno ben undici dischi: 4 dischi 4K UHD e 7 blu-ray per rivivere l'intera saga con i quattro film Matrix (1999), Matrix Reloaded (2003), Matrix Revolutions (2003) e Matrix Resurrections (2021). Il tutto, in occasione del Black Friday di Amazon, al prezzo di 89,27€.

David Lynch - 4Kult Prestige Edition (4 4K UHD + 1 Bd)

Il regista David Lynch sul set di Mulholland Drive

Riscoprire gli indimenticabili film del visionario David Lynch nella massima veste video, tutto uniti in una imperdibile edizione digipack limited edition con slipcase numerata, con all'interno 5 locandine, 5 card e un booklet. Il cofanetto David Lynch - 4Kult Prestige Edition contiene 4 dischi 4K UltraHD e 1 disco Blu-Ray con i seguenti film: The Elephant Man in 4K, Dune in 4K, Una storia vera in 4K, Mulholland Drive in 4K e Inland Empire in Blu-Ray. In occasione del Black friday di Amazon il cofanetto è in vendita a 46,39€.

007 James Bond Sean Connery Library Case Collection 6 film (4K UHD + Blu-ray)

Sean Connery in 007 Licenza di Uccidere

Per gli amanti del più affascinante dei James Bond, ovvero Sean Connery, un prodotto da non perdere. Tutte le sei apparizioni ufficiali del celebre attore nei panni dell'agente 007, in un incredibile cofanetto che contiene i seguenti film sia in 4K UHD che in blu-ray per un totale di 12 dischi: 007 - Licenza di uccidere (1962), 007 - Dalla Russia con amore (1963), 007 - Missione Goldfinger (1964), 007 - Thunderball - Operazione tuono (1965), 007 - Si vive solo due volte (1967) e 007 - Una cascata di diamanti (1971). Il tutto, grazie a uno sconto di oltre il 30%, al prezzo speciale per il Black Friday di 138,59€.

Cofanetto Sergio Leone La Trilogia Del Dollaro Steelbook

Clint Eastwood in una scena del western PER UN PUGNO DI DOLLARI

I western all'italiana di Sergio Leone con protagonista il grande Clint Eastwood, e la celebre Trilogia del Dollaro tutta assieme in una splendida steelbook con i blu-ray dei tre film e un prezioso booklet di 30 pagine all'interno. Un'edizione che nei giorni del Black Friday di Amazon si può trovare a soli 43,06€. La steelbook contiene Per un pugno di dollari, Per qualche dollaro in più e Il buono, il brutto, il cattivo.

Mad Max 5-Film Collection (4K UHD)

Mad Max: Fury Road - Un primo piano di Charlize Theron

Un'incredibile raccolta a otto dischi (6 4K UHD e due blu-ray) per rivivere i cinque capolavori di Frank Miller che hanno scritto la storia del cinema e dato vita alla leggendaria saga di Mad Max. Nel cofanetto troviamo Interceptor (1979), Interceptor - Il Guerriero della Strada (1981), Mad Max - Oltre la sfera del tuono (1985), Mad Max - Fury Road (2015) e Furiosa: A Mad Max Saga (2024). Questi ultimi due film sono proposti anche nella Black & Chrome Edition. Il tutto, in occasione del Black Friday di Amazon, al prezzo speciale di 80,97€.