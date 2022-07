Liam Neeson, Penelope Cruz e Monica Bellucci: BIM punta sulle grandi star per il 2022

Il secondo semestre del 2022 si prospetta molto interessante e ricco di sorprese per BIM Distribuzione, che come sempre ci presenta una gamma di titoli molto diversi, per ogni tipologia di pubblico: dal killer in cerca di vendetta in Memory con Liam Neeson, alla madre in lotta per salvare la sua famiglia in On The Fringe con Penelope Cruz, passando per The Stranger, Corsage e R.M.N., direttamente dal Festival di Cannes 2022. Scopriamo insieme il listino 2022 di BIM Distribuzione.

Tensione e misteri

Locandina di Memory

François Cluzet e Berenice Bejo sono i protagonisti di Un'ombra sulla verità, il nuovo misterioso lungometraggio di Philippe Le Guay (Le donne del 6°piano): A Parigi, Simon ed Hélène decidono di vendere una cantina nello stabile dove abitano. Un uomo dal passato torbido l'acquista e va a vivere lì senza dire niente a nessuno. Piano piano la sua presenza sconvolgerà la vita della coppia. Grande attesa per il ritorno di Liam Neeson nel nuovo action thriller Memory, diretto da Martin Campbell (Casino Royale), in arrivo a metà settembre 2022: un assassino esperto diventa un bersaglio quando si rifiuta di completare un lavoro per una pericolosa organizzazione criminale. A complicare ulteriormente le cose è l'FBI che gli sta alle calcagna da tempo, perciò dovrà fare appello alle sue eccezionali capacità per essere sempre un passo avanti rispetto a loro. Nel cast anche Guy Pearce e la nostra Monica Bellucci. Un titolo da segnalare per gli amanti delle emozioni forti è Fall, il nuovo film di Scott Mann (L'ultima partita), dai produttori di 47 metri: due ragazze rimangono intrappolate su una torre alta 700 metri in mezzo al deserto. L'unico modo per sopravvivere è non guardare in basso. Nel cast del survival troviamo, tra gli altri, anche il Jeffrey Dean Morgan di The Walking Dead.

Tre intensi titoli da Cannes 2022

Locandina di Corsage

Corsage è il dramma storico in costume di Marie Kreutzer, uscito vincitore dal Festival di Cannes con il premio alla Migliore Interpretazione nella sezione Un Certain Regard, vinta dalla protagonista Vicky Krieps (Il filo nascosto, Old): all'alba del quarantesimo compleanno, tremendamente ossessionata dall'idea di perdere la giovinezza, l'Imperatrice Elisabetta d'Austria, più nota come Principessa Sissi, decide di dedicarsi in tutto e per tutto alla salvaguardia della sua bellezza. Dal festival francese arriva anche The Stranger, thriller poliziesco di Thomas M. Wright con Joel Edgerton e Sean Harris: due uomini si incontrano durante un viaggio in aereo e diventano amici. Henry Teague è segnato da una vita all'insegna dei crimini e del lavoro fisico, mentre il suo nuovo amico Mark diventa il suo salvatore e alleato. Quello che Henry non sa è che Mark è in realtà un agente dei servizi segreti che cerca di incastrare Henry per un omicidio irrisolto compiuto anni prima. Il terzo acclamato titolo che arriva da Cannes 2022 per BIM è R.M.N. di Cristian Mungiu, grande habitué del festival e già vincitore di una Palma d'Oro, di un premio alla Miglior Sceneggiatura e di un premio alla Miglior Regia. Nel suo nuovo lungometraggio si affrontano tematiche importanti, dal razzismo al capitalismo, alla xenofobia alla situazione attuale della Romania: Matthias torna nel suo paese dopo aver lavorato all'estero, dove ritrova un figlio ammutolito, una moglie protettiva, un padre malconcio e anziano. Quando arrivano tre nuovi lavoratori dallo Sri Lanka a lavorare nel panifico industriale della zona, le tensioni esplodono, portando alla luce nuovi e vecchi conflitti.

R.M.N., la recensione: Mungiu affronta il tema del razzismo e la xenofobia

One woman show

Venezia 2019: Penélope Cruz al photocall di Wasp Network

Per il secondo semestre del 2022 BIM ha puntato anche sul girl power, presentando diverse pellicole con protagoniste femminili importanti. È questo il caso di Emily, il biopic di Frances O'Connor al suo esordio dietro la macchina da presa: Emma Mackey (Sex Education) interpreta la famosa scrittrice inglese Emily Brontë, autrice del celeberrimo Cime tempestose. In arrivo in autunno anche On the fringe, il nuovo film drammatico di Juna Diego Botto con Penelope Cruz tra i protagonisti principali: raccontato nel corso di una giornata, il lungometraggio seguirà alcune storie, tra cui quella di una donna che ha 24 ore per evitare che lei e la sua famiglia vengano sfrattati dalla loro abitazione a causa di una banca intenzionata a prenderne possesso. Nel cast anche la star di Cella 211 Luis Tosar. Infine BIM presenta il grande ritorno di Damián Szifron, il regista argentino che ha conquistato pubblico e critica grazie a Storie pazzesche nel 2014. Il nuovo film, Misanthrope, ha come protagonista Shailene Woodley (Big Little Lies, Paradiso Amaro) nei panni di un'agente con diversi problemi personali, che viene reclutata dall'FBI per delineare il profilo psicologico di uno spietato serial killer e riuscire così a catturarlo.

Ecco il listino di BIM Distribuzione: