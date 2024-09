Ascolti tv: come sono ripartiti i programmi di settembre 2024 rispetto ai dati Auditel della scorsa stagione?

Con la riapertura delle scuole anche la tv generalista ha finalmente ripreso a "correre", dopo quasi 3 mesi passati in letargo tra repliche e fondi di magazzino. Tutti i canali del telecomando si sono rianimati con non poche trasmissioni che hanno riacceso le proprie telecamere. Ma com'è andato questo ritorno sui banchi televisivi rispetto ai vari debutti di un anno fa? Chi ha guadagnato o perso telespettatori e/o punti di share? Proviamo a scoprirlo, soffermandoci sulle principali reti generaliste.

RAI 1

Caterina Balivo in studio

Se di Affari Tuoi e Reazione a Catena abbiamo già parlato, con Stefano De Martino partito a razzo rispetto al precedessore Amadeus e Pino Insegno in difficoltà rispetto all'ultimo Marco Liorni, oggi ci soffermiamo su tutte le altre ripartenze del principale canale Rai. Lunedì 9 settembre Alberto Matano ha ritrovato la sua Vita in Diretta, ripartita da 1.344.000 telespettatori e da un 18.9% di share. Un anno fa, era l'11 settembre, pronti, via con 1.266.000 telespettatori e share al 18.8%. Più o meno siamo lì. Anche Caterina Balivo è tornata al primo pomeriggio con La Volta Buona, visto al debutto da 1.231.000 telespettatori con il 10.5% di share nella prima parte e da 1.258.000 telespettatori con il 13.1% di share nella seconda.

Lo scorso anno Balivo fece leggermente meglio, con 1.356.000 telespettatori e l'11.7% di share nella presentazione e 1.266.000 telespettatori con il 13.1% di share nella seconda parte. Ritorno in onda anche per Antonella Clerici con È Sempre Mezzogiorno, ripartito da 1.651.000 telespettatori con il 17% di share rispetto ai 1.564.000 telespettatori con il 16.4% di share dell'11 settembre 2023. Unomattina in crescita netta, visti i 1.006.000 telespettatori al 22.6% di share del 2024 rispetto ai 776.000 con il 19.7% di share del 2023, così come Storie Italiane con Eleonora Daniele, ripartita da 765.000 telespettatori e il 17.9% di share nella prima parte diventati 1.018.000 telespettatori con il 19.8% nella seconda rispetto ai 654.000 telespettatori con il 17.2% (prima parte) e ai 758.000 telespettatori con il 16.6% di share (seconda parte) di un anno fa.

Male invece Bruno Vespa sia con Porta a Porta, martedì 10 settembre 2024 visto da 647.000 telespettatori co l'8.5% di share rispetto ai 774.000 telespettatori con il 9.6% di share di un anno fa, che con Cinque Minuti, ripartito da 3.809.000 telespettatori con il 20.6% di share rispetto ai 3.911.000 telespettatori con il 21.3% del 2023. I Tim Music Awards sono invece tornati con 2.250.000 telespettatori pari al 17.2% di share, rispetto ai 2.382.000 telespettatori con share al 17.5% di share dello scorso anno.

Affari Tuoi 2024, ma com'è andata la prima settimana Auditel di Stefano De Martino rispetto ad Amadeus?

RAI 2

Lunedì 9 settembre 2024 ha ripreso forma l'appuntamento quotidiano con Bella Ma'. Pierluigi Diaco è tornato in onda con 453.000 telespettatori pari al 5.5% di share, ovvero in perfetta linea con i 445.000 telespettatori pari al 5.4% di share di un anno fa, mentre Tg2 Post è sempre più in difficoltà. Ripartenza con appena 604.000 telespettatori e il 3% di share, rispetto ai 715.000 telespettatori pari al 3.3% di share del 2023. Milo Infante in crescita con Ore 14, visto da 673.000 telespettatori con il 6.2% di share rispetto ai 573.000 (share al 5.4%) del 2023, mentre è letteralmente precipitato La Fisica dell'Amore. Ritorno in onda in seconda serata con 278.000 telespettatori pari al 3.7% di share per Vincenzo Schettini, rispetto ai 600.000 telespettatori con share al 7.3% della prima puntata di martedì 16 aprile. Calo netto anche per The Floor, in prime time, fermatosi agli 881.000 telespettatori con share al 5,4% rispetto ai 1.126.000 telespettatori con share al 7.1% del 2 gennaio scorso.

RAI 3

Federica Sciarelli nello studio di Chi l'ha visto?

Riccardo Iacona è ripartito con Presadiretta alla domenica, e non più di lunedì, con 838.000 telespettatori lo scorso primo settembre, pari al 5.8% di share, rispetto ai 984.000 telespettatori (share al 5.2%) di un anno fa, mentre Roberto Saviano è tornato in onda dopo due anni con Insider - Faccia a Faccia con il Crimine. Debutto lunedì 2 settembre 2024 con 785.000 telespettatori e share al 5.2%, rispetto ai 941.000 telespettatori con share al 4.7% di sabato 12 febbraio 2022. Crescita netta di Agorà Weekend con 244.000 telespettatori e share al 5.5% rispetto ai 160.000 telespettatori (share al 3,3%) del 2023, e di Agorà, esordiente con il 4.5% (203.000 telespettatori) rispetto al 3,3% (131.000 telespettatori) dell'11 settembre 2023, mentre Rebus è ripartito dal 5,1% di share con 525.000 telespettatori rispetto al 4,8% con 475.000 telespettatori di un anno fa.

Bene anche Geo, con 856.000 telespettatori e il 10.3% di share rispetto ai 719.000 telespettatori con il 9% di share del 2023, mentre ha esordito con segno meno Il Cavallo e la Torre, tornato con 1.152.000 telespettatori e share al 5.9% rispetto al 7,4% con 1.388.000 telespettatori di 12 mesi fa. In linea Elisir, ripartito dal 5.3% (272.000 telespettatori) rispetto al 5,1% del 2023 con 240.000 telespettatori, mentre è leggermente calato Chi l'ha visto?, l'11 settembre 2024 visto da 1.387.000 telespettatori con il 9.6% di share rispetto ai 1.541.000 telespettatori con il 10.1% di share di mercoledì 13 settembre 2023. In crescita, infine, Piero Chiambretti con Donne sull'orlo di una crisi di nervi. La 2a stagione è partita con 629.000 telespettatori e il 4.1% di share, rispetto ai 608.000 telespettatori con share al 3.7% dello scorso 14 maggio.

Rete 4

Nicola Porro

Nicola Porro ha riacceso lo studio di Quarta Repubblica lunedì 2 settembre con 825.000 telespettatori e il 7.2% di share, crescendo leggermente rispetto agli 818.000 telespettatori (share al 6.2%) di un anno fa, mentre Paolo Del Debbio ha fatto suo l'access con 4 di Sera, visto da 908.000 telespettatori con il 5.2% di share nella prima parte e 821.000 telespettatori con il 4.6% nella seconda parte rispetto ai 971.000 (share al 5.2%) di un anno fa, quando proprio Porro conduceva Stasera Italia. Mattino 4 è ripartito da 235.000 telespettatori con share al 4.8%, ovvero in calo rispetto ai 336.000 telespettatori con share al 5.8% dell'11 marzo 2024, mentre a calare vistosamente è stata Bianca Berlinguer.

La prima puntata di Cartabianca 2024, andata in onda il 3 settembre, si è fermata ai 727.000 telespettatori con share al 6.4% rispetto ai 1.208.000 telespettatori (share al 9.6%) di un anno fa. Male il passaggio da Italia1 a Rete4 di Roberto Giacobbo con Freedom, visto da 493.000 (share al 4.3%) rispetto agli 820.000 telespettatori (share al 5%) di inizio 2024, con Lo Sportello di Forum in linea rispetto al 2023. 6.4% di share vs. 6.6%. Calo vistoso per Mario Giordano e il suo Fuori dal Coro, ripartito l'11 settembre 2024 da 768.000 telespettatori (share al 6.2%) rispetto ai 1.249.000 telespettatori (share al 9.9%) del 6 settembre 2023, così come è calato Paolo Del Debbio. La nuova edizione di Dritto e Rovescio è partita con 935.000 telespettatori e share al 7.4%, rispetto ai 1.158.000 telespettatori con share al 9.2% di un anno fa.

Canale 5

Pronti, via e Myrta Merlino è subito apparsa in difficoltà con il suo Pomeriggio 5. Lunedì 2 settembre 2024 partenza con 1.098.000 telespettatori e 14.9% di share nella prima parte e 969.000 telespettatori (share al 12.4%) nella seconda parte, rispetto ai 1.633.000 telespettatori con share al 21.4% nella prima parte e 1.572.000 telespettatori con share al 19.3% nella seconda parte di un anno fa. Calo netto anche per Gerry Scotti e la sua Ruota della fortuna, ripartita da 2.343.000 telespettatori con share al 18.5% rispetto ai 3.178.000 telespettatori (share al 22.8%) del 6 maggio scorso, così come ha perso pubblico al debutto Mattino Cinque News, ripartito da un 18.6%/18% rispetto al 21.2%/20.3% dell'anno scorso.

Sabato 7 settembre Silvia Toffanin ha ripreso le redini di Verissimo con 1.773.000 telespettatori e il 22% di share rispetto ai 1.798.000 telespettatori con il 22.8% di share del 9 settembre 2023, mentre Barbara Palombelli ha mantenuto intatto il pubblico di Forum. 1.344.000 telespettatori con il 18.9% di share lunedì 9 settembre 2024, rispetto ai 1.266.000 telespettatori con share al 18.8% dell'11 settembre 2023. La nuova edizione di Temptation Island, infine, è ripartita martedì 10 settembre da 3.362.000 telespettatori con share al 23.9% rispetto ai 3.248.000 telespettatori con share al 24.9% di giovedì 27 giugno 2024.

La7

Lilli Gruber in studio di Otto e Mezzo

Ritorno positivo per Tiziana Panella e Alessio Orsingher con Tagadà, ripartito da 387.000 telespettatori con il 4.4% di share rispetto ai 249.000 telespettatori con share 2.8% del 2023, così come è cresciuto l'Aria che Tira, con share al 5.6%/4.7% rispetto al 4,6%/3.9% di un anno fa. Bene anche Lilli Gruber con Otto e Mezzo, tornato con 1.880.000 telespettatori e il 9.6% di share rispetto ai 1.527.000 telespettatori con share al 7.9% del 2023, così come Corrado Formigli. Piazza Pulita è ripartito da 848.000 telespettatori con uno share del 6.8%, rispetto ai 706.000 telespettatori con share al 5.7% del 2023, mentre venerdì 13 settembre Diego Bianchi è ripartito con Propaganda Live con 828.000 telespettatori e il 6.7% di share, rispetto ai 715.000 telespettatori con share al 5.9% di un anno fa.

Altri Canali

Su Tv8 100% Italia con Nicola Savino è ripartito da 392.000 telespettatori e share al 2% rispetto ai 349.000 telespettatori con share all'1.9% del 2023, mentre Cash or Trash su Nove è tornato con il 3.7% di share rispetto al 3.2% di un anno fa. Bene anche Casa a Prima Vista su RealTime, ripartito dal 3.7% rispetto al 3% dello scorso 20 maggio, così come X Factor. La nuova edizione del talent Sky è partita con 581.000 telespettatori e share al 3.6%, rispetto ai 374.000 telespettatori con share al 2.2% della prima puntata del 2023.