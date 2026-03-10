Amazon e la Festa delle offerte di Primavera: ecco i migliori sconti per l'homevideo

È partita la Festa delle offerte di Primavera di Amazon. Tra i tanti prodotti scontati anche quelli homevideo: ecco una guida delle migliori occasioni fra cofanetti, dvd e blu-ray.

È iniziata su Amazon la Festa delle offerte di Primavera, che durerà fino al 16 marzo. Come sempre accade anche in altri eventi di scontistica annuali programmati dal colosso dell'ecommerce, a disposizione ci sono una marea di prodotti scontati e ghiotte possibilità che coinvolge naturalmente anche il mondo dell'homevideo con tante offerte da non perdere per soddisfare appassionati e collezionisti.

Il Cofanetto Star Wars - 9 Film Collection Digipack DVD

Da notare che in questo caso l'evento non è riservato ai clienti Amazon Prime, ma è indirizzato a chiunque abbia un account gratuito su Amazon. Nella valanga di prodotti homevideo con sconti piccoli ma anche di notevole portata, abbiamo individuato per voi quelli più interessanti soprattutto a livello di cofanetti e saghe, che viste le dimensioni del prodotto permettono di approfittare di sconti più vantaggiosi, non trascurando però alcune chicche da non perdere a livello di singoli film.

La saga di Star Wars

Il Cofanetto Star Wars - The Skywalker Saga con 18 blu-ray

La saga di Star Wars è una di quelle immortali che va sempre di moda. Sia perché i vecchi appassionati hanno sempre sete di nuove edizioni, sia perché le nuove generazioni scoprono un mondo ancora affascinante. In occasione della la Festa delle offerte di Primavera, Amazon offre due prodotti decisamente accattivanti. Il primo è il Cofanetto Star Wars - 9 Film Collection Digipack che contiene 9 DVD e viene venduto a 44,45€, il secondo è il Cofanetto Star Wars - The Skywalker Saga, che contiene ben 18 blu-ray e si può acquistare a soli 52,65€. Entrambi i cofnaetti contengono tutti e nove i film per seguire la storia dalla discesa del giovane Anakin Skywalker verso il lato oscuro, all'ascesa della Resistenza e alla loro lotta per ripristinare la pace nella galassia, con la storia di una generazione fino al suo epico finale.

Le altre saghe: Pirati dei Caraibi, Alien e Twilight

Ma ci sono anche altre saghe che dopo il successo del primo film si sono espanse in maniera vertiginosa e che ora possono essere godute interamente in homevideo con cofanetti che racchiudono tutti i capitoli e che in questi giorni sono in offerta. A partire dal Cofanetto Pirati Dei Caraibi - La Saga Completa, che contiene 5 DVD con tutti i film ed è in vendita per l'Offerta di primavera a soli 22,70€.

I cofanetti de I Pirati dei Caraibi, Alien e The Twilight Saga

Dal pirata di Johnny Depp ai mostri della fantascienza: il Cofanetto Alien 1-6 - La Saga Completa si trova in offerta con tutti i film sia nella versione DVD, che viene venduta a 27,53€, sia in quella blu-ray, con un box che in questi giorni costa 46,32€. Per gli appassionati di amore e vampiri, invece, ecco un'imperdibile offerta per The Twilight Saga "Green Box Collection", un box con sei blu-ray disponibile a soli 10.72€.

Le serie tv: da Breaking Bad a Lost, da The Blacklist al Trono di spade

E poi ovviamente non possono mancare le serie tv, anzi qui di cofanetti in offerta ce ne sono molti, alcuni dei quali con sconti davvero importanti. C'è ad esempio la Breaking Bad Collection 1-6 - Icon Edition, un boxset con ben 21 DVD in vendita a soli 35,09€. Altra opera con tantissimi dischetti Lost - Serie completa, con ben 39 DVD a 71,34€.

I cofanetti di Lost, The Blacklist e Il Trono di spade

Di dimensioni ancora più generose il cofanetto The Blacklist - Stagioni 1-10, con addirittura 60 DVD, è in offerta in questi giorni a 88,43€. C'è poi il cofanetto Il Giovane Montalbano - La Serie Completa, con 12 DVD a 47,49€, ma il prodotto anche tecnicamente più evoluto è il cofanetto Il Trono di Spade Stagioni 1-8 - la serie completa 4KUHD tutta nello splendore del 4K, che per l'offerta di primavera Amazon mette in vendita a 126,25€.

Cult a prezzo stracciato: Fight Club, Alien e film Marvel

E infine vi segnaliamo alcuni film cult in vendita su Amazon a prezzo davvero speciale fino al 16 marzo. Solo per citarne alcuni, l'elenco contiene il blu-ray di Alien a 7,79€, il blu-ray di Fight Club a 7,40€, mentre Grand Budapest Hotel è in offerta a 5,14€ in DVD e a 8,63€ in blu-ray. Troviamo poi il blu-ray di The Last Duel a 8,51€ e due film Marvel a prezzo davvero incredibile: il DVD di Avengers Endgame 10° Anniversario Marvel Studios a soli 4,64€, e poi il blu-ray di Captain Marvel 10° Anniversario Marvel Studios a soli 5,72€.