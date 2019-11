Amazon Black Friday 2019: guida agli sconti in Italia!

Il Black Friday 2019 sta per arrivare su Amazon e per tutti gli utenti è fondamentale una guida agli acquisti per questi 15 giorni consecutivi di offerte speciali. L'appuntamento inizierà già dai prossimi giorni con i primi sconti fino al culmine il 29 novembre.

Black Friday su Amazon: le migliori offerte

Qui sarà pubblicata una sezione delle offerte più interessanti suddivise per categorie che saranno disponibili durante tutta la promozione su Amazon. Sicuramente, come ogni annata, ci saranno sconti su qualunque categoria, dai dvd ai bluray, agli album musicali ai software, dagli eBook Reader Kindle a computer e tablet, da console alla tecnologia di ogni tipo. Molta aspettativa riguarda le offerte sui dispositivi Amazon Echo, gli altoparlanti intelligenti di terza generazione da poco disponibili in Italia.

Cos'è il Black Friday?

Il Black Friday è un nome informale per il giorno successivo al Giorno del Ringraziamento negli Stati Uniti, che ha luogo il quarto giovedì del mese di novembre. È considerato l'inizio della stagione dello shopping natalizio dal 1952, anche se il termine "Black Friday" non è diventato ampiamente riconosciuto o utilizzato fino ai primi anni 2000. Negli ultimi anni, soprattutto dal 2003 in poi, abbiamo assistito alla tendenza di portare online tantissime offerte e promozioni da numerosissimi negozi. Per il Black Friday, Amazon è da sempre uno dei portali più attivi nell'offrire ai suoi utenti sconti imperdibili.

Black Friday 2019: quando?

Il prossimo Black Friday 2019 avrà inizio su Amazon.it a partire dalla mezzanotte del 29 novembre 2019 e durerà per tutte le 24 ore successive. Le offerte saranno ininterrotte, però, anche nei giorni precedenti e successivi, visto che Amazon regala ai suoi utenti tantissime occasioni per giungere al culmine del periodo del Black Friday, con l'atteso Cyber Monday (www.amazon.it/cybermonday)!

App per trovare le migliori offerte

La febbre da Black Friday è ormai diventata abitudine per il popolo del web, tanto da far sviluppare negli anni diverse applicazioni per monitorare le migliori offerte sul portale.

L'App di Amazon

L'applicazione di Amazon, sia per iOS sia per Android, regala subito un grande vantaggio agli utenti: infatti è previsto, fino al 31 dicembre 2019, un buono da 10 euro. Inoltre si possono seguire diverse offerte dalla durata limitata e, quindi, molto soggette all'esaurimento scorte, uno dei crucci maggiori per i compratori seriali online. La ricerca avanzata di Amazon ci permette invece di creare tanti filtri per andare a scoprire gli articoli perfetti per noi, tra cui il prezzo migliore, lo store o il marchio specifico, le modalità di spedizione e così via.

Keepa

Sulla pagina principale di Keepa troviamo tutti gli sconti reali di Amazon divisi per paese, ma la caratteristica principale sta nel seguire un determinato oggetto e il suo andamento dei prezzi, incluse le offerte a tempo tanto amate dai clienti. Supporta tutti i maggiori browser, da Firefox a Edge, e riesce a tenere sott'occhio un determinato oggetto fino a due anni, avvertendoci via email quando si raggiunge il prezzo desiderato, contando variabili come prezzo di spedizione o oggetto nuovo/usato. In più, si può tenere d'occhio anche le altre versioni di un determinato articolo, così da avere una scelta ulteriore.

CamelCamelCamel

Anche CamelCamelCamel è importante per chi segue le offerte su Amazon: anche qui troviamo un elenco con le migliori offerte reali, con un'indicazione riguardo i prezzi migliori al momento e i prezzi più bassi in assoluto. Mette a disposizione un'estensione per Firefox e Chrome per consultare lo storico dei prezzi di ogni prodotto, schivando parecchie truffe. Anche in CCC il sistema ci avverte via mail quando un prodotto arriva al prezzo da noi stabilito.

PC Part Picker

Per gli smanettoni del computer, PC Part Picker è fondamentale: il portale permette di tenere traccia dei prezzi di numerose componenti hardware, inviandoci una email al primo ribasso e permettendoci di scegliere quelle compatibili tra loro. Tra le particolarità del sito ci sono le configurazioni create dagli utenti, ognuna corredata da foto, spiegazioni e dati tecnici. In più la super utile pagina con i ribassi di prezzo recenti: anche in questo caso è disponibile il servizio email per ricevere l'avviso all'ulteriore deprezzamento della merce che teniamo d'occhio.

Black Friday 2018: i dati di vendita!

Nel 2018, le vendite relative al Black Friday Amazon dell'anno precedente sono cresciute tantissimo, addirittura del 20% nell'ambito delle piccole e medie imprese. La categoria più adocchiata dagli utenti è stata quella dei giocattoli, oltre a quella dell'elettronica, con oltre 4 milioni di acquisti in tutto. Altro record è stato quello sui dispositivi Amazon Echo, con milioni di device venduti a livello globale. In grande incremento di vendita anche la vendita di tablet Fire e dispositivi Kindle. In Italia, alle 21.00 di venerdì 23 novembre 2018, gli utenti avevano già ordinato quasi 200.000 prodotti di telefonia e quasi 150.000 nel reparto cucina, tra aspirapolvere e diversi elettrodomestici.

Conviene essere iscritti ad Amazon Prime?

Con Amazon Prime, ricevi consegne illimitate in 1 giorno su 2 milioni di prodotti e in 2-3 giorni su molti altri milioni. Quindi cosa c'è di meglio per ottenere prima di chiunque altro i vostri acquisti super convenienti per il Black Friday 2019? I dettagli relativi all'offerta Amazon Prime sono disponibili sull'apposita pagina ufficiale: a oggi il servizio costa 36 euro all'anno, una somma che ripaga in pochi acquisti tutte le varie spese di spedizione che non si pagano per i diversi prodotti ordinati. Le politiche relative ai resi sono garantite da Amazon per tutti i suoi utenti, Prime o meno, e sono sempre disponibili sul sito. Qui è possibile usufruire del primo mese gratuito ad Amazon Prime!