Dai documentari sull'arte, ai film per tutta la famiglia e all'horror: ecco il listino Adler per il 2022

Lizzy e Red, un'immagine

Il listino Adler per il 2022 si prospetta ricco di sorprese per gli amanti del cinema, che nei prossimi mesi in sala troveranno titoli di grande interesse, sia per gli amanti dell'arte che per quelli delle emozioni che film drammatici e thriller possono suscitare in noi. Con School of Magical Animals e Lizzy e Red - Amici per Sempre, Adler dedica anche uno spazio del suo listino anche ai più piccini. Ecco quindi i film del listino Adler per il 2022.

L'amore per l'arte

Cominciamo il nostro excursus nel listino Adler con i documentari dedicati all'arte: I girasoli di Van Gogh, di David Bickerstaff, e Steve McCurry: La ricerca del colore, di Denis Delestrac. Il primo porta lo spettatore al Van Gogh Museum, guidandolo in un itinerario fatto di corridoi e opere d'arte, mostrando una serie di capolavori realizzati dal pittore olandese. In Steve McCurry: La ricerca del colore il celebre fotografo racconta in prima persona la nascita di alcuni dei suoi scatti più suggestivi.

I film per tutta la famiglia

Adler ha destinato parte del suo listino ai più piccini: due dei titoli che troveremo al cinema sono Lizzy e Red - Amici per Sempre, di Jan Bubenicek e Denise Grimmová, e School of Magical Animals. Il primo racconta la storia di un topo e una volpe, che dopo un grave incidente si ritroveranno insieme in un paradiso degli animali. Qui i due devono abbandonare i loro istinti naturali e diventare amici. School of Magical Animals, diretto da Gregor Schnitzler, è ambientato nella Winterstein School, dove ad ogni bambino viene assegnato un animale da compagnia magico: al centro della storia la nuova arrivata in città, Ida (Emilia Maier) che riceverà una volpe parlante in regalo, e insieme a lei supererà tante difficoltà.

Dal genere drammatico all'horror

Locandina di Open Arms - La legge del mare

Tra i titoli da segnalare ci sono poi Open Arms - La legge del mare e il thriller Gold. Il primo, estremamente drammatico, racconta la storia di due bagnini che scelgono di dare una mano ai migranti che quotidianamente rischiano la vita in mare. In Gold, invece, troviamo due vagabondi (interpretati da Anthony Hayes e Zac Efron), che viaggiano in un deserto molto vasto. Durante il loro cammino i due si imbattono in un'enorme pepita d'oro e pensano subito a quanto potrebbero guadagnare con quel pezzo d'oro. Uno decide di partire per trovare l'attrezzatura per estrarla, l'altro invece resta a fare la guardia: le cose per lui si faranno però subito molto complicate.

Hatching - La forma del male, una scena

Non possiamo che citare anche Maigret, diretto da Patrice Leconte, un giallo con protagonista il famoso investigatore creato dalla penna di Georges Simenon: questa volta Maigret, interpretato da Gérard Depardieu, dovrà indagare sulla morte di una giovane ragazza che una mattina di marzo viene trovata morta in Place Vintimille a Parigi, con indosso un abito da sera e una borsetta. Infine, nel primo semestre del 2022 troveremo in sala anche l'horror Hatching - La forma del male, di Hanna Bergholm, in cui una giovane ginnasta che si imbatte in un uovo bizzarro, che porterà a casa nascondendolo alla madre. Quando però l'uovo si schiude, dal suo interno uscirà qualcosa di terribile ed inaspettato...

Le anticipazioni di Adler

É stata la mano di Dio: Filippo Scotti in un'immagine

Chiudiamo anticipandovi alcuni dei film in uscita più avanti nel corso del 2022: tra questi troveremo in sala Io e Spotty, con Filippo Scotti (il giovane protagonista di È stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino) e Michela De Rossi; e Koza Nostra, di Giovanni Dota e con Irma Vitovskaya e Giovanni Calcagno, la storia di una donna ucraina che si trova a lavorare per una famiglia mafiosa in Sicilia.

Il listino Adler