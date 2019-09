10 prodotti a tema film e serie tv in vendita su Chili da non lasciarsi scappare

Chili è la principale piattaforma di streaming on demand di film e serie TV. All'interno del suo catalogo, composto da migliaia di contenuti, potete trovare davvero di tutto: dai film appena usciti nelle sale cinematografiche ai classici senza tempo, passando per le migliori serie televisive in contemporanea con la messa in onda sulle piattaforme di pay TV. Ma ciò che rende il servizio di Chili davvero interessante è il fatto che permetta di noleggiare o acquistare qualsiasi titolo senza l'obbligo di sottoscrivere un abbonamento: pagate solamente quello che volete vedere. Non solo. Oltre alla visione in streaming su computer, tablet o smartphone, Chili consente il download di film e serie TV per poterne usufruire anche offline. Chili, però, non è soltanto una piattaforma di streaming; navigando sul sito potete trovare anche un'ampia sezione per la vendita di merchandise e prodotti a tema film e serie tv, ricca di articoli originali e in grado di soddisfare anche i fan più esigenti.

I gadget di Chili

L'ampio catalogo è suddiviso per categorie (casa, abbigliamento, libri e fumetti, stampe e poster, oggetti di collezionismo, cancelleria, set, giocattoli e accessori) e dà la possibilità di effettuare la ricerca anche selezionando il film, la serie TV o i personaggi preferiti; in questo modo trovare l'articolo più adatto a voi sarà facilissimo! Tutto il merchandise è acquistabile direttamente sul sito, aggiungendo l'articolo desiderato al carrello e procedendo, poi, con il pagamento. Le spese di spedizione sono gratuite per ordini superiori ai 19 euro e i tempi di consegna veramente brevi, dai tre ai cinque giorni lavorativi. Noi ci siamo fatti un giro in questo paradiso per collezionisti e abbiamo scelto per voi dieci prodotti da non lasciarsi assolutamente scappare!

Chili: 10 serie TV da vedere e rivedere

10. Parti per un viaggio nel Sottosopra: Lo zerbino di Stranger Things

Lo zerbino di Stranger Things

Immergiti in una dimensione parallela ogni volta che varchi la porta di casa con lo zerbino ufficiale della serie cult Stranger Things. Il Sottosopra è solo a una mezza mandata di chiave da te; l'unico consiglio che possiamo darti è di non far troppo rumore mentre ti pulisci le scarpe: potresti svegliare il Demogorgone.

Prezzo: 21,50 € Dove trovarlo: Stranger Things - Zerbino Enter The Upside Down

9. Solo per chi possiede la Luccicanza: La t-shirt di Shining

La t-shirt di Shining

"Come play with us, Danny, forever and ever". Le gemelle di Shining sono comparse su questa T-shirt dedicata al celebre film di Kubrick. Un capo di abbigliamento che non può assolutamente mancare nell'armadio di un vero cinefilo ma da sfoggiare solo se... non si ha paura di giocare con loro.

Prezzo: 24,99 € Dove trovarlo: T-shirt Come Play With Us

Chili: noleggio o acquisto? Differenze, vantaggi e procedura

8. Ripercorri la nascita di eroi epici con The Marvel Age of Comics 1961-1978

The Marvel Age of Comics 1961-1978

Un viaggio affascinante nel cuore della storia del fumetto in compagnia di personaggi come Spider-Man, Iron Man, Hulk E gli X-Men. L'autore Roy Thomas racconta, con parole e immagini, i protagonisti e i creatori che hanno animato il meraviglioso mondo Marvel dal 1961 al 1978. Un vero fiore all'occhiello nella collezione di un appassionato.

Prezzo: 40,00 € Dove trovarlo: The Marvel Age of Comics 1961-1978

7. Diventa padrone della morte con la stampa dei Doni della Morte

Tutti e tre i Doni della Morte si sono riuniti in questa splendida stampa incorniciata, immancabile sulla parete della stanza di un vero fan di Harry Potter. Con la Bacchetta di Sambuco, la Pietra della Resurrezione e il Mantello dell'Invisibilità diventerai l'unico e imbattibile padrone della Morte.

Prezzo: 32,99 € Dove trovarlo: Harry Potter - Deathly Hallows Stampa In Cornice

Chili: 10 film italiani da vedere assolutamente

6. Ascolta la tua musica dove vuoi con la bat-cassa

Lo speaker portatile bluetooth di Batman

Anche questa volta Batman ci viene in soccorso... per non rimanere mai a corto di musica! Con questo speaker portatile bluetooth ispirato al celebre Uomo Pipistrello, potrai ascoltare la tua musica preferita dove vuoi e quanto vuoi; infatti, è compatibile con tutti i dispositivi e sistemi operativi dotati di tecnologia Bluetooth e, grazie alle sue dimensioni, è facilmente trasportabile ovunque.

Prezzo: 22,99 € Dove trovarlo: DC Comics - Batman - Bluetooth Speaker Loud

5. Gli anniversari importanti vanno festeggiati: Funko Pop e i primi 10 anni del Marvel Cinematic Universe

Il Funko di Captain America

Festeggia anche tu i primi dieci anni del Marvel Cinematic Universe con questa nuova linea di statuette Funko dedicate ai supereroi che hanno fatto la storia. Qui ti vogliamo presentare la versione, completamente dorata, di Captain America, un oggetto irrinunciabile per un vero fan della saga.

Prezzo: 18,90 € Dove trovarlo: Funko Pop! - Marvel Studios: The First Ten Years - 377 Captain America

4. Tornare a scuola è più facile con il quaderno dei desideri di Aladdin

Il quaderno di Aladdin

Il ritorno a scuola, si sa, è traumatico per tutti i bambini; ma sarà molto più facile affrontarlo con un amico come il Genio della lampada al proprio fianco! In questo quaderno A5 a righe potrete scrivere tutti i desideri che vi vengono in mente...e magari anche i compiti di italiano.

Prezzo: 9,99 € Dove trovarlo: Aladdin - Quaderno A5 Write Wishes Here

3. Diventa artefice del destino dei 7 regni: Cluedo in versione Il trono di spade

Cluedo de Il trono di spade

Rivivi le avventure dei personaggi più famosi de Il trono di spade con questo originalissima versione del classico Cluedo: con 6 diversi tipi di armi e i protagonisti della serie nei panni dei sospettati, dovrai risolvere intrighi e misteri del continente occidentale e orientale. Il modo perfetto per trascorrere una serata con gli amici o in famiglia.

Prezzo: 27,19 € Dove trovarlo: Trono di Spade - Cluedo (Versione Italiana)

2. Che la forza sia con te anche a lavoro: set per l'ufficio di Star Wars

Il set da ufficio di Star Wars

Se hai bisogno della Forza per superare un'intensa giornata in ufficio, questo set di Star Wars non potrà lavorare per te ma, di certo, ti aiuterà a mettere ordine tra i tuoi impegni e sulla tua scrivania. Il set è composto da un quaderno di Chewbecca, una chiavetta USB a forma di C-3PO e un mini aspirapolvere per la scrivania in versione RD-D2.

Prezzo: 44,99 € Dove trovarlo: Star Wars - Set per l'ufficio

1. Acchiappali tutti! Ma con i calzini dei Pokémon ai piedi

I calzini dei Pokémon

Se è anche la divisa a fare l'allenatore, allora non potrai lasciarti scappare i calzini dei Pokémon dedicati alle mitiche sfere poké! Indossa queste calze e inizia il tuo viaggio per la regione di Johto. Gotta Catch' Em All!

Prezzo: 12,99 € Dove trovarli: Pokémon: Pokeball Crew Calzini Rossi e Bianchi