Chili: noleggio o acquisto? Differenze, vantaggi e procedura

La brama di possesso è insita nell'essere umano e Chili ci viene incontro per soddisfarla. Per questo il servizio streaming per gli amanti del cinema offre la scelta tra noleggio e acquisto, per accontentare chi ha semplicemente voglia di guardare un determinato film rispetto a chi vuole invece tenerlo nella propria cineteca virtuale per poterci tornare ogni volta che vuole e ovunque vuole, con la possibilità di fruire del servizio anche da smartphone o tablet. Per aiutarvi nella scelta, abbiamo provato a dettagliare le differenze tra le due tipologie di visione, spiegandone i vantaggi e la procedura, senza trascurare un aspetto cruciale che interessa un po' tutti: i prezzi.

Noleggio o acquisto, le differenze

La principale e basilare differenza tra noleggio e acquisto è quella più facilmente intuibile: la durata. Il noleggio, lo dice la parola stessa, rende il film o la serie disponibile per un tempo limitato, ovvero per 28 giorni. Ma, attenzione, il tempo si riduce drasticamente una volta cliccato il tasto Play, perché da quel momento si avranno a disposizione soltanto 48 ore per poter completare la visione del film. Tranquilli perché questo non può accadere per errore, visto che una volta cliccato il tasto di riproduzione verrà chiesta una conferma per iniziare la visione, ricordando la suddetta limitazione. Va detto che in questi due giorni lo si può guardare tutte le volte che si vuole, senza ulteriori vincoli. L'acquisto è invece permanente e il contenuto rimarrà a disposizione dell'utente, nella propria sezione MyChili sul sito e sull'app, pronto a essere visionato tutte le volte che si vuole.

Quali sono i vantaggi

Queste tempistiche, unite alle differenze di prezzo tra noleggio e acquisto, rappresentano il vantaggio di entrambe le tipologie di fruizione del contenuto: va da sé che l'acquisto sia la scelta migliore, al netto di un costo maggiore, per un film che si intende possedere e guardare a ripetizione, è indicato insomma per quei titoli che si considerano imprescindibili nella propria personale cineteca che MyChili rappresenta. Il vantaggio del noleggio è ovviamente il prezzo contenuto ed è perfetto per un film che si vuole soltanto guardare per soddisfare una curiosità o colmare una lacuna. Il tutto senza nessuna necessità di sottoscrivere un abbonamento, ma pagando solo ciò che si vuole guardare. Facciamo qualche esempio tra le ultime aggiunte al catalogo: partiamo ovviamente da Avengers: Endgame, l'attesissimo campione d'incassi Marvel, disponibile solo per l'acquisto a 16.99€; in alternativa, se prendiamo una delle commedie italiane della scorsa stagione come Ma cosa ci dice il cervello, il costo del noleggio è di 4.99€ rispetto ai 9.99€ dell'acquisto; se ci spostiamo invece su un horror recente come La Llorona - Le lacrime del male, troveremo l'acquisto che va dai 3,99€ della versione SD ai 5.99 dell'HD+, laddove l'acquisto per le stesse qualità si assesta rispettivamente su 10.99 e 11.99.

Avengers: Endgame disponibile su Chili con tanti contenuti premium!

Alcuni contenuti sono presenti anche in 4K, per soddisfare la propria fame di risoluzione o rendere giustizia alle televisioni di ultima generazione, come è il caso di Alita - Angelo della battaglia, acquistabile con questa definizione a 13.99€. Ci sono anche film che sono disponibili solo per una delle due modalità e in quei casi la scelta è obbligata, come il recente Hellboy di Neil Marshall, che è disponibile per l'acquisto a 6.99€, con l'unica differenza rappresentata dalla presenza dell'HD+ per un euro in più.

Da non trascurare il pre-order, che in molti casi comprende un buono per visione del film in sala: il vantaggio di questa modalità è la possibilità di guardare il film subito su grande schermo e averlo successivamente a disposizione nel proprio MyChili il giorno dell'uscita in digitale. In ogni caso è possibile scaricare il contenuto per poterlo guardare senza gravare sui giga a disposizione del proprio piano tariffario.

La procedura per noleggiare o acquistare

Il primo passo per poter noleggiare o acquistare contenuti digitali su Chili.com è ovviamente la registrazione, che è semplice e immediata e richiede i propri dati anagrafici di base in modo snello e intuitivo. Una volta attivato il proprio account, basta cliccare sul contenuto di proprio interesse per accedere una scheda riepilogativa nella quale è presente il tasto Guarda che, una volta cliccato, propone all'utente le possibilità a sua disposizione tra noleggio e acquisto, con relative diverse risoluzioni e prezzi laddove disponibili.

Una volta individuata quella più adatta alle proprie esigenze basta aggiungerla al carrello e poi procedere al pagamento come un normale negozio web, con tutti i metodi di pagamento principali accettati, dalle maggiori carte di credito a Paypal, passando per il saldo del proprio account, Giftcard, Satispay e sim WindTre.

Una importante nota va aggiunta per i possessori di iPhone e iPad: l'app per sistema operativo IOS, Chili Play, consente la sola fruizione di contenuti già acquistati, quindi le transazioni vanno fatte preventivamente dal sito, o da desktop o anche da mobile ma via browser.