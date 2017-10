You Were Never Really Here: il film con Joaquin Phoenix fuori dalla corsa agli Oscar

Il film You Were Never Really Here diretto da Lynne Ramsay e con protagonista l'attore Joaquin Phoenix, dopo l'ottima accoglienza ricevuta al Festival di Cannes verrà distribuito nei cinema americani il 23 febbraio.

La data scelta da Amazon impedirà quindi al progetto di far parte della corsa ai premi cinematografici più prestigiosi dell'anno, tra cui ovviamente gli Oscar.

Il lungometraggio si ispira al racconto di Jonathan Ames e ha come protagonista l'agente Joe che intraprende una missione sotto copertura nel mondo criminale per andare alla ricerca di una ragazzina misteriosamente scomparsa.

Fanno parte del cast anche Ekaterina Samsonov, Alex Manette, John Dooman e Judith Roberts.

Home News You Were Never Really Here: il film con Joaquin...