X-Men: Dark Phoenix, il cast visita l'ospedale pediatrico di Montreal

I protagonisti del film X-Men: Dark Phoenix, impegnati nelle ultime riprese a Montreal, hanno deciso di fare visita ai giovanissimi pazienti dell'ospedale pediatrico della città.

Michael Fassbender, James McAvoy e Nicholas Hoult sono arrivati nella struttura medica e online un post su Instagram li mostra in alcuni simpatici scatti, oltre a dichiarare: "Un grande ringraziamento al cast di X-Men: Dark Phoenix per aver fatto visita oggi all'ospedale, portando regali, sorrisi e risate ai nostri pazienti, mentre stanno concludendo le riprese a Montreal. E' stata una visita che non dimenticheremo presto!".

A dirigere X-Men: Dark Phoenix sarà lo sceneggiatore e produttore della saga degli X-Men Simon Kinberg. Confermato il ritorno di James McAvoy (Professor X), Michael Fassbender (Magneto), Jennifer Lawrence (Mystica), Nicholas Hoult (Beast), Alexandra Shipp (Tempesta), Tye Sheridan (Cyclope) e Kodi Smit-McPhee (Nightcrawler). Jessica Chastain sarà infine la villain del film.

