X-Men: Dark Phoenix, Daniel Cudmore potrebbe essere Gladiator?

Nel cast di X-Men: Dark Phoenix ci sarà anche Daniel Cudmore, già nel cast di alcuni film del franchise con il ruolo di Colossus.

Un tweet dell'attore sembra però suggerire che nel nuovo lungometraggio avrà una parte diversa, considerando come non possa parlare del lavoro affidatogli.

Secondo alcune ipotesi dei fan Cudmore potrebbe forse recitare nella parte di Gladiator, il leader della Guardia Imperiale Shi'ar, tuttavia per ora non c'è alcuna conferma.

I can't comment on what character I'm playing, sorry.. https://t.co/WSEJkVsm6Z — daniel cudmore (@danielcudmore) September 19, 2017

Leggi anche: X-Men post-Apocalypse: Come andrà avanti la saga mutante?

A dirigere X-Men: Dark Phoenix sarà lo sceneggiatore e produttore della saga degli X-Men Simon Kinberg. Confermato il ritorno di James McAvoy (Professor X), Michael Fassbender (Magneto), Jennifer Lawrence (Mystica), Nicholas Hoult (Beast), Alexandra Shipp (Tempesta), Tye Sheridan (Cyclope) e Kodi Smit-McPhee (Nightcrawler). Jessica Chastain sarà infine la villain del film.

