X-Force, Simon Kinberg anticipa: "Il film avrà il rating R"

Mentre Logan - The Wolverine miete successi al botteghino, il produttore Simon Kinberg anticipa alcune novità sull'atteso X-Force movie, in particolare il rating.

Seguendo le orme di Logan e Deadpool, anche X-Force avrà un rating R: "Il film sulla X-Force sarà una combinazione di Deadpool e Cable. Loro sono i Black Ops degli X-Men. Sono oscuri e necessitano di un rating R. Ci sono altri personaggi degli X-Men che confluiscono nella X-Force in momenti differenti dei fumetti, ma questo è separato dagli X-Men."

Mentre Simon Kinberg sottolinea che non tutti i film del franchise X-Men debbano necessariamente avere un visto della censura R, ve ne sono alcuni - in primis il sequel di Deadpool - per cui il rating R appare come un prerequisito necessario: "Se una storia deve essere raccontata in un modo o nell'altro dovrebbe essere un'esigenza creativa, non di marketing. Il successo di Deadpool e Logan ha rafforzato la nostra fiducia e ci spinge a fare film provocatori, coraggiosi, crudi rivolti al pubblico. Sentiamo la responsabilità di fare qualcosa di coraggioso."

Come anticipato, il film sulla X-Force servirà come terzo capitolo cinematografico delle avventure di Deadpool e conterrà alcuni personaggi della saga, come Cable e Domino. Le parole di Simon Kinberg lasciano intendere che il film dovrebbe entrare in produzione presto, seguendo un'accelerazione del franchise che prevedere l'arrivo di X-Men: The New Mutants, Gambit e un ulteriore film sugli X-Men incentrato, probabilmente, su Fenice Nera, che dovrebbe dirigere lo stesso Kinberg.

"Alla base di queste storie vi è una vasta architettura, Parlo in continuazione con lo studio e c'è un piano per connettere tutti questi film in modo che diventino parte di una storia più grande. E' qualcosa di divertente, eccitante e sarà interessante vedere come si sposeranno i differenti toni generati in questi film dell'X-Men universe. Il nostro tentativo è quello di ottenere la miglior qualità possibile."

