Woodshock: Kirsten Dunst sballata sul serio sul set per errore

Il talento di un attore è quello di fingere qualsiasi situazione grazie alla propria abilità mimetica. Sul set di Woodshock, però, la bionda Kirsten Dunst si è trovata a essere sballata per davvero, ma tutto è accaduto per sbaglio. A quanto pare l'attrice avrebbe inavvertitamente fumato vera marijuana invece che un finto joint. La Dunst ha raccontato l'accaduto in un'esilarante intervista.

"Stavamo girando questa scena. Naturalmente quando si gira i take si susseguono l'uno dopo l'altro e io stavo fumando. Alla fine della scena mi sono sdraiata sul letto per riposarmi un po' e ho cominciato a sentire come se stessi perdendo la testa. Sono andata in bagno, poi ho avvertito la regista dicendole 'C'è qualcosa di strano. Forse dovrei andare in ospedale. Mi sembra di perdere la testa. Tremo, ho caldo, mi sento ondeggiare'. Uno dei produttori e venuto da me per chiedermi come mi sentissi e io gli rispondo 'Sto malissimo. Non so cosa stia succedendo'. Lui va subito a controllare quello che ho fumato per essere sicuro che fosse ok, poi torna da me e mi dice 'In uno dei take ti sei fumata un intero joint.'"

Dopo l'intossicazione, il lavoro giornaliero è stato sospeso e Kirsten è andata a casa a dormire a mangiare sandwich al burro di noccioline per placare la fame post sballo.

