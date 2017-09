Kirsten Dunst e Woody Harrelson sul red carpet di Venezia 2017

Gli ospiti attesi per la sesta giornata di Festival sono legati a due film, uno in concorso, "Tre manifesti a Ebbing, Missouri", l'altro, "Woodshock", presentato nella sezione Cinema nel giardino. Per quanto riguarda il film in concorso sono venuti a presentarlo i suoi straordinari interpreti: Frances McDormand, Woody Harrelson, Sam Rockwell, che però fin dal photocall della mattina hanno mostrato una certa insofferenza verso gli obiettivi, la McDormand invece che sorrisi ha regalato due dita medie alzate prima di andare via dopo circa un minuto. Situazione analoga sul red carpet dove l'attrice ha scelto di non fermarsi tra i fischi generali di fotografi e pubblico ai lati del tappeto.

Atmosfera un po' più distesa per il red carpet del film Woodshock delle registe Laura Mulleavy e Kate Mulleavy con Kirsten Dunst e Johan Philip Asbæk, entrambi ad accompagnarle alla manifestazione e in tutti gli impegni che ne conseguono.

Home News Kirsten Dunst e Woody Harrelson sul red carpet di...