Wonder Woman: Patty Jenkins sarà la regista del sequel

Patty Jenkins ha ufficialmente stretto l'accordo con la Warner Bros e tornerà quindi dietro la macchina da presa in occasione del sequel di Wonder Woman, in arrivo nei cinema americani il 13 dicembre 2019.

La regista ha già iniziato a lavorare alla sceneggiatura del progetto insieme a Geoff Johns, impegnato a supervisionare il progetto ambientato nell'universo della DC.

Il primo lungometraggio dedicato alle avventure dell'eroina interpretata dall'attrice Gal Gadot ha conquistato ben 409 milioni di dollari ai box office internazionali a fronte di un budget di circa 150 milioni.

