Wonder Woman: la Warner tenterà di far ottenere al film delle nomination agli Oscar?

La Warner Bros, secondo quanto riporta il magazine Variety, starebbe valutando la possibilità di intraprendere un'importante campagna Oscar per provare a conquistare delle nomination con Wonder Woman.

Lo studio sembrerebbe intenzionato a provare a ottenere una candidatura per il lavoro compiuto da Patty Jenkins che potrebbe così diventare la quinta regista donna a ottenere il prestigioso riconoscimento dopo Lina Wertmüller, Jane Campion, Sofia Coppola e Kathryn Bigelow, tuttora l'unica vincitrice.

Già in passato la Warner Bros ha promosso i suoi cinecomic tra i membri dell'Academy, in occasione di Superman Returns, Batman Begins, Il cavaliere oscuro e Il cavaliere oscuro - Il ritorno, non riuscendo sempre a raggiungere il risultato sperato.

