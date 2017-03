Where'd You Go, Bernadette: Kristen Wiig nel cast del film?

Kristen Wiig potrebbe essere una delle protagoniste di Where'd You Go, Bernadette, il film diretto da Richard Linklater che sarà prodotto da Annapurna e Color Force.

Il lungometraggio, tratto dal romanzo scritto da Maria Semple, racconterà la storia di una donna che in passato ha lavorato come archittetto ottenendo una grande fama e ora vive da reclusa.

Bernadette è una moglie e madre nervosa che odia Seattle e ha subito quattro aborti spontanei. La sua unica amica è un'assistente virtuale e decide di non uscire quasi mai dalla propria casa.

La sua improvvisa scomparsa obbliga suo marito e la loro figlia quindicenne Bee a intraprendere una disperata ricerca. Le riprese dovrebbero iniziare in estate.

Kristen avrà il ruolo di Audrey, la vicina di Bernadette, che viene descritta come una donna dal carattere difficile e serio che sembra determinata a rendere la vita dell'ex architetto molto difficile. Audrey, inoltre, è particolarmente orgogliosa del suo giardino e rimane sconvolta quando Bernadette lo rovina.

La protagonista del film, la cui sceneggiatura è stata scritta da Michael H. Weber, sarà Cate Blanchett.

Home News Where'd You Go, Bernadette: Kristen Wiig nel cast...