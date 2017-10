Venom: Jenny Slate sarà una scienziata nel cinecomic Sony Pictures

Jenny Slate è in trattative per unirsi al cast della pellicola Sony Pictures Venom. L'attrice affiancherà il protagonista Tom Hardy, Michelle Williams e Riz Ahmed nei panni di una scienziata.

Le riprese del film, che sarà diretto da Ruben Fleischer, inizieranno a breve. La sceneggiatura è stata scritta da Scott Rosenberg e Jeff Pinkner. La storia non avrà legami con l'universo di Spider-Man realizzato per il grande schermo. In precedenza il personaggio di Venom è apparso in Spider-Man 3 interpretato da Topher Grace.

Venom uscirà nelle sale il 5 ottobre 2018.

