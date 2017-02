Triple Frontier: Mahershala Ali tra i protagonisti del film

Mahershala Ali, tra i protagonisti del pluripremiato film Moonlight, sarà tra i protagonisti dell'action Triple Frontier.

Fanno già parte del cast Tom Hardy e Channing Tatum, e la sceneggiatura del progetto sarà scritta da Mark Boal. La regia è invece stata assegnata a J.C. Chandor.

Gli eventi saranno ambientati in una zona di confine tra Paraguay, Argentina e Brasile, dove i fiumi Iguazu e Parana convergono e riuscire a monitorare e controllare le attività delle organizzazioni criminali è impresa ardua.

Per ora non sono stati confermati ulteriori dettagli sul lungometraggio ideato inizialmente nel 2009 e che potrà contare sulla produzione di Charles Roven e Alex Gartner.

