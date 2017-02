T2 Trainspotting: la nostra videorecensione del film (VIDEO)

Valerio Di G.

In questa nuova videorecensione Alessia Starace ci parlerà di T2 Trainspotting, atteso sequel dell'omonimo film cult del 1996 firmato ancora una volta da Danny Boyle. Se l'autore del romanzo originale, Irvine Welsh, aveva già fornito da tempo il materiale per realizzare un seguito di Trainspotting (se per questo anche un prequel!), la versione cinematografica si è fatta attendere fino ad oggi. Era già qualche anno che il regista Danny Boyle ci tentava con l'idea di un nuovo capitolo su Renton e soci, ma l'intera operazione ha acquisito ancora più importanza e prestigio quando fu annunciato il ritorno dei protagonisti originali. Nel cast infatti ritroviamo Ewan McGregor, Robert Carlyle, Jonny Lee Miller e Ewen Bremner. T2 Trainspotting è la storia di Mark Renton che dopo aver ritrovato i suoi vecchi amici Sick Boy, Begbie e Spud tenterà di aprire un bordello camuffato da sauna. Ecco la videorecensione!

