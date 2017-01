Titanic: James Cameron difende il finale del film

Ormai è un dibattito che si trascina dal 1997. Molti tra gli spettatori che hanno visto al cinema Titanic nutrono dubbi sul finale del film. Ma il povero Jack ( Leonardo DiCaprio ) non poteva salire sulla porta galleggiante insieme a Rose ( Kate Winslet ) invece di congelare nell'acqua dell'oceano?ha perfino dedicato un episodio per sviscerare il finale del film formulando una teoria che avrebbe permesso a Jack si sopravvivere.

Così il regista James Cameron è tornato a difendere la scelta di far morire Jack nel corso di una recente intervista con The Daily Beast.

Ecco le sue parole: "Siamo ancora a questo punto? E' molto semplice: se leggete pagina 147 della sceneggiatura dice "Jack scende dalla zattera e dà il suo posto a Rose così che lei possa sopravvivere." E' così semplice. Potete fare tutte le post-analisi che volete. Vi state riferendo all'episodio di Mythbusters, vero? Allora pensate questo: voi siete Jack, siete nell'acqua, ci sono pochissimi gradi, il vostro cervello sta andando in ipotermia. Mythbusters vi chiede di andare a prendere il vostro giubbotto di salvataggio, togliere quello di lei, nuotare sotto questa cosa, attaccarsi in qualche modo nuotando sotto'acqua nell'oceano gelido, e per fare questo impiegate cinque-dieci minuti così quando tornate siete già morti. Non funzionerebbe. La scelta migliore di Jack è stata quella di tenere la parte superiore del corpo fuori dall'acqua e sperare di essere raccolto da qualche nave prima di morire. Mythbusters è divertente, ma dice un sacco di cavolate".

