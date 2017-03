The Tunnel: il disaster movie tra satira sui media ed effetti speciali al Florence Korea Film Fest

Un disaster movie sui generis, che tra scene d'azione ed effetti speciali spettacolari punta il dito contro i media e la mercificazione delle catastrofi. Questo è The Tunnel, l'ultimo lavoro del regista Kim Seong-Hun che sarà presentato in prima italiana e alla presenza dell'autore venerdì 24 marzo alle 20.00 al cinema La Compagnia di Firenze, nell'ambito della seconda giornata del 15/mo Florence Korea Film Fest. Il film racconta la storia di un uomo (Ha Jung-woo) che, rientrando a casa per il compleanno della figlia, rimane intrappolato nel crollo di una galleria. Vivo per miracolo, ha con sé solo due bottiglie d'acqua, il cellulare e la torta comperata per la bambina. Mentre all'esterno scoppia il caso mediatico, per i soccorritori risulta subito ovvio che l'operazione di salvataggio sarà ad altissimo rischio, e all'improvviso ogni attimo si trasforma in una questione di vita o di morte.

Al cinema La Compagnia le proiezioni partiranno alle 15.00 con Thirst, il vampire movie vincitore del Premio della Giuria a Cannes 2009 che apre la retrospettiva dedicata a Park Chan-Wookok. Liberamente ispirato a Teresa Raquin di Émile Zola, la pellicola segue la vicenda di un prete deciso a partecipare alla ricerca di un vaccino per un nuovo, terribile virus. Qualcosa però nell'esperimento non va a buon fine, e l'uomo si troverà a confrontarsi con un'insaziabile sete si sangue.

Alle 17.30 sarà il momento di The Truth Beneath, thriller politico scritto e diretto dalla giovane regista Lee Kyoung-mi, già assistente di Park Chan-wook. Yeon-Hong, Jong-Chan e la loro figlia adolescente Min-Jin sembrano la famiglia perfetta: Jong-Chan sta concorrendo alle elezioni come membro dell'Assemblea Nazionale, e sua moglie lo aiuta nella campagna. Il giorno in cui Min-Jin scompare misteriosamente, mentre il marito tenta di salvare le apparenze Yeon-Hong inizia un'indagine disperata, portando alla luce verità inaspettate.

Dopo la presentazione di The Tunnel, la serata proseguirà alle 22.30 con Old Boy, moderno cult vincitore del Gran Premio Speciale della Giuria al Festival di Cannes che ha consegnato Park Chan-wook al successo internazionale. Un uomo viene sequestrato il giorno del quarto compleanno della figlia e rinchiuso in una piccola stanza fornita di televisione, dalla quale apprende di essere stato accusato dell'omicidio della moglie. Rimarrà rinchiuso senza conoscerne il motivo per quindici anni, finché un giorno, inspiegabilmente, non si sveglia fuori dalla sua prigione. Inizierà per lui una febbrile ricerca della verità, che sfocerà nella più violenta delle vendette.

Per informazioni www.koreafilmfest.com.

