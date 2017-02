The Other Side of Hope: il film di Aki Kaurismäki distribuito in Italia da Cinema

Il film The Other Side of Hope diretto da Aki Kaurismäki, che verrà presentato in concorso al Festival di Berlino, sarà distribuito nelle sale italiane grazie a Cinema srl.

La The Match Factory ha infatti venduto i diritti del lungometraggio in oltre 21 territori, tra cui Regno Unito e Irlanda, Francia, Spagna, Giappone e l'Italia.

Il lungometraggio è ambientato nella città di Helsinki e ha come protagonisti il giovane rifugiato siriano Khaled, che ha perso la maggior parte della sua famiglia, e Wikstrom, un commesso viaggiatore che si riconosce un po' nel ragazzo.

