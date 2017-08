The Killing of a Sacred Deer: il trailer del film con Nicole Kidman e Colin Farrell

A24 ha diffuso online il primo trailer ufficiale del film The Killing of a Sacred Deer, diretto dal regista Yorgos Lanthimos dopo il successo di The Lobster.

Il progetto, che è stato presentato in concorso al Festival di Cannes e arriverà nei cinema americani il 27 ottobre, ha come protagonista l'attore Colin Farrell nel ruolo di un affascinante chirurgo chiamato Steven la cui vita inizia ad andare a pezzi dopo aver deciso di occuparsi di un teenager.

Nicole Kidman avrà la parte della moglie del medico, mentre Alicia Silverstone sarà la madre del ragazzo.

Fanno parte del cast anche Raffey Cassidy, Bill Camp, Barry Keoghan e Sunny Suljic.

La sceneggiatura è stata firmata da Lanthimos in collaborazione con Efthymis Filippou.

