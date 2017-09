Dopo aver fatto parte del cast di Boardwalk Empire - L'impero del crimine, serie prodotta da Martin Scorsese, Jack Huston sarà finalmente diretto dal regista di culto in The Irishman.

Huston affiancherà l'impressionante cast composto da Robert De Niro, Al Pacino, Joe Pesci, Harvey Keitel, Ray Romano e Bobby Cannavale.

Leggi anche: Da Taxi Driver a Silence: gli antieroi di Martin Scorsese tra fede, redenzione e martirio

Il progetto, che verrà distribuito da Netflix, sarà la nona collaborazione tra il regista e Robert De Niro che avrà la parte di Frank "l'irlandese" Sheeran, un killer della mafia coinvolto nella morte di Jimmy Hoffa. La sceneggiatura, tratta dal libro di Charles Brandt I Heard You Paint Houses, è stata firmata da Steven Zaillian. De Niro apparirà inoltre in alcune sequenze in versione trentenne grazie agli effetti della Industrial Light & Magic.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News The Irishman: Jack Huston si unisce al cast