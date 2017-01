The Founder: un nuovo trailer del film con protagonista Michael Keaton

Arriverà nelle sale italiane il 12 gennaio, distribuito da Videa, The Founder, il film che ha per protagonista Michael Keaton e che racconta la nascita del marchio McDonald's. Sul grande schermo si assisterà alla storia di Ray Kroc (Keaton) venditore statunitense porta a porta di frullatori che, insieme ai fratelli McDonald, avviò un'impresa di ristorazione divenuta in seguito la celebre catena di fast-food specializzata in hamburger.

La regia del film è di John Lee Hancock, completano il cast Laura Dern, che interpreta la moglie di Ray, Ethel Fleming, Nick Offerman, Linda Cardellini, Patrick Wilson, B.J. Novak e John Carroll Lynch.

Ecco un nuovo trailer inglese:

