The Batman: le riprese non inizieranno prima del 2018?

Le riprese di The Batman potrebbero non iniziare prima del 2018 e la sceneggiatura del progetto sembra sia al centro di importanti cambiamenti.Secondo quanto riporta il sito Slashfilm, si è al lavoro sullo script firmato da Geoff Johns e Chris Terrio con il contributo di Ben Affleck, inizialmente coinvolto anche come potenziale regista.

Il regista Matt Reeves, inoltre, sarà impegnato fino a giugno sul film The War - Il pianeta delle scimmie e fino a luglio non dovrebbe occuparsi della scelta degli attori a cui affidare i personaggi che appariranno nel lungometraggio.

Hearing Matt Reeves contracted to work on APES till at least end of June, so production on BATMAN likely not starting till 2018 — Justin Kroll (@krolljvar) March 14, 2017

Also means any casting rumors you hear are likely BS seeing that he wouldn't have time to meet with any talent till at least July — Justin Kroll (@krolljvar) March 14, 2017

Affleck, inoltre, ha rivelato di aver completato un periodo in rehab per cercare di liberarsi dalla sua dipendenza dall'alcol, come lui stesso ha dichiarato in un post su Facebook in cui ringrazia la sua famiglia e i suoi amici per il sostegno ricevuto e conclude dichiarando "Questo è stato solo il primo di molti passi verso una guarigione positiva". La sua situazione personale, tuttavia, non dovrebbe avere conseguenze sugli impegni professionali.

