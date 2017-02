The Batman: Ben Affleck sta per lasciare il ruolo di Bruce Wayne?

Cristiano Ogrisi

The Batman è uno dei titoli più chiacchierati del momento. Anche se ancora non confermato dalla Warner Bros., il film dovrebbe seguire la performance di Ben Affleck nei panni del Cavaliere Oscuro. Originariamente, il film doveva essere scritto, diretto, prodotto e interpretato dal premio Oscar per Argo, ma le cose sono cambiate.

Affleck il mese scorso ha lasciato la regia, probabilmente rimpiazzato da Matt Reeves. Ma ieri uno scenario inedito si è presentato agli occhi dei fan. Nell'ultimo episodio del Collider Movie Talk, il conduttore John Campea ha affermato che tre fonti vicine alla Warner Bros. hanno dichiarato che Ben Affleck sta per lasciare il ruolo di Batman. Campea dichiara:

"Ben Affleck, credetemi, vuole tirarsene fuori. Non vuole più interpretare Batman."

Pare che l'attore stia discutendo con la Warner Bros. per capire se può abbandonare il progetto totalmente senza ripercussioni e, se non avesse la possibilità di uscirne ora, questo sarà sicuramente l'ultima apparizione che farà nei panni di Bruce Wayne.

Perdere totalmente Ben Affleck sarebbe un duro colpo per l'universo DC, lascerebbe la Warner Bros. con l'obbligo di effettuare un casting improvviso per il suo personaggio più noto di sempre. D'altra parte, quella di Campea è ancora una voce e non c'è alcuna conferma dalla DC o dalla WB.

