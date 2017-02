T2 Trainspotting, le foto del cast a Berlino

Erika Sciamanna

Gli attori Jonny Lee Miller e Ewen Bremner, insieme alla giovane Anjela Nedyalkova hanno accompagnato un felicissimo Danny Boyle per i numerosi appuntamenti della mostra del cinema di Berlino per presentare T2 Trainspotting, sequel del film cult degli anni novanta, nelle sale italiane dal 23 febbraio. Regista e attori hanno posato con ironia ed entusiasmo per il photocall del pomeriggio tra numerosi e urlanti fotografi a caccia della foto perfetta.

A seguire la conferenza durante la quale hanno risposto alle numerose domande dei giornalisti in sala, incuriositi da un progetto del genere che inevitabilmente finisce per far leva sull'effetto nostalgia per l'atteso ritorno di personaggi tanto amati di una pellicola all'epoca rivoluzionaria e di sicuro e indiscusso valore. Ecco qualche immagine.

