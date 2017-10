Suicide Squad 2, Jared Leto: "Gavin O'Connor è il regista perfetto"

Suicide Squad è stato un progetto piuttosto complesso, soprattutto dopo l'uscita del primo film. Nonostante sia stato un successo di incassi, quasi 750 milioni di dollari al box office internazionale, il film è stato odiato dalla critica (basti pensare al 25% ottenuto su RottenTomatoes) e non amato neanche dai fan della DC. Nel tempo molti registi sono stati avvicinati al progetto di Suicide Squad 2, a partire da David Ayer, che si è occupato del primo capitolo, fino a Mel Gibson e Jaume Collet-Serra, ma alla fine la Warner Bros ha annunciato l'arrivo ufficiale di Gavin O'Connor (The Accountant, Warrior).

Ora che è stato trovato un nome sicuro, Jared Leto ha detto la sua, dopo che è stato confermato il suo ritorno nei panni del Joker anche nel sequel:

"Credo che Gavin sia incredibilmente talentuoso, è il regista perfetto per Suicide Squad 2. Penso sia un filmmaker davvero dotato, amo molto il suo lavoro."

Le riprese di Suicide Squad 2, considerando i diversi impegni degli attori protagonisti, inizieranno non prima dell'Autunno 2018. Will Smith è infatti attualmente impegnato nel ruolo del Genio nel live action Disney Aladdin, mentre Margot Robbie si trova sul set di Mary Queen of Scots in uscita nel 2018.

