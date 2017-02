Star Wars: The Last Jedi; Josh Gad torna a "stressare" Daisy Ridley (VIDEO)

Dopo la figuraccia rimediata qualche settimana fa, Josh Gad non demorde e torna a infastidire la collega Daisy Ridley con domande inopportune su Star Wars. I due attori sono entrambi impegnati sul set del mistery Murder on the Orient Express e Gad ha colto l'occasione per tornare a intrufolarsi nel camper della Ridley mentre si riposa tra un ciak e l'altro fingendo di scusarsi.

Nel video postato da Josh Gad sulla sua pagina Facebook, la povera Daisy Ridley sembra ancora più annoiata della volta precedente mentre cerca di eludere le domande scomode del collega. Alla fine l'attrice se ne va infastidita lasciando Gad con i suoi interrogativi impossibili.

Leggi anche:

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Star Wars: The Last Jedi; Josh Gad torna a...