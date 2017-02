Star Wars: The Last Jedi, Jimmy Vee sostituisce Kenny Baker nel ruolo di R2-D2

Sarà Jimmy Vee a interpretare R2-D2 in Star Wars: The Last Jedi, sostituendo Kenny Baker, morto nel mese di agosto all'età di 81 anni.

In un comunicato l'attore ha dichiarato: "E' stato un vero piacere lavorare accanto al leggendario Kenny Baker. Era un attore fantastico e mi ha insegnato tutti i "trucchi" per portare in vita R2-D2, che continuerò a interpretare in suo onore. Sono così entusiasta di far parte dell'universo di Star Wars e non vedo l'ora che tutti possano vedere a cosa abbiamo lavorato così duramente nell'ultimo anno".

Vee aveva già collaborato alla realizzazione di Star Wars: Il risveglio della forza e in passato ha recitato in alcuni episodi della serie Doctor Who.

