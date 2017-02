Star Wars: The Last Jedi, ecco chi comparirà nel teaser trailer!

Cristiano Ogrisi

A gennaio, la Lucasfilm ha annunciato finalmente il titolo dell'ottavo episodio di Guerre stellari, ovvero Star Wars: The Last Jedi. I fan ancora stanno tentando di provare a indovinare il significato di queste scelta, mentre la Disney sta tenendo tutto ciò che riguarda il film altamente segreto.

The Last Jedi è considerato uno dei film più attesi dell'anno e pare che ad aprile, durante la Star Wars Celebration, saranno diffuse le prime immagini ufficiali, come un teaser trailer e già ci sono le prime voci che riguardano chi comparirà nel girato.

Secondo Star Wars News Net, la Resistenza sarà fortemente rappresentata nel teaser, con apparizioni di Luke Skywalker, Leia Organa, Finn e Rey. Girava voce sul web che Luke sarebbe stato di nuovo assente, ma sembra sicuro che fosse solo un rumour:

There are rumors that Luke will not be in the first #TheLastJedi teaser. We heard the contrary. Luke, Leia, Finn and Rey will be there... — SWNN (@StarWarsNewsNet) 13 febbraio 2017

Kylo Ren non è nominato nella lista, anche se una sua mancanza nel trailer sembra realmente difficile. Star Wars: Il risveglio della forza ha lasciato intendere due storyline per il prossimo film, in una Kylo completerà il suo allenamento accanto a Snoke; nell'altra Rey imparerà da Luke i segreti della Forza.

Inoltre c'è grande attesa per i fan per l'ultima apparizione di Carrie Fisher nei panni di Leia durante il trailer. Lo spazio per il suo ruolo pare sarà più ampio di quello riservatole per l'episodio VII.

