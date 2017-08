Star Wars: svelato il titolo di lavorazione dello spinoff su Obi-Wan Kenobi!

Omega Underground avrebbe scoperto il titolo di lavorazione del misterioso spinoff di Star Wars dedicato a Obi-Wan Kenobi. A quanto pare il titolo provvisorio di Obi-Wan: A Star Wars Story sarebbe Joshua Tree. In passato Lucasfilm si è sbizzarrita con i titoli di lavorazione per confondere le acque: il titolo di Star Wars: Gli ultimi Jedi era Space Bears, mentre lo spinoff su Han Solo era chiamato Red Cup. Ma il titolo scelto per Obi-Wan: A Star Wars Story avrebbe un valore particolare.

Joshua Tree potrebbe contenere un riferimento al Joshua Tree Nation Park nella California del Sud, possibile location per le riprese dello spinoff. L'originale Guerre stellari ha visto girare alcune scene ambientate su Tatooine nel Death Valley National Park e nelle zone circostanti. Il che farebbe pensare che, come prevedono i fan, il film su Obi-Wan Kenobi sarà ambientato proprio su Tatooine.

Nel gennaio 1977 George Lucas condusse la seconda unità nella Death Valley per filmare le scene che non erano riusciti a girare in Tunisia per via delle difficoltà incontrate. Adeso la storia potrebbe ripetersi visto che la California ha introdotto nuovi incentivi che rende vantaggioso per le produzioni restare in zona. Al momento è in lavorazione nell'area il blockbuster Paramount Bumblebee e presto gli farà compagnia l'atteso Captain Marvel. Anche Lucasfilm sceglierà la California per il suo nuovo progetto?

