Star Wars: Rian Johnson ha chiesto un misterioso cambiamento a J.J. Abrams nello script di Star Wars VII

Dopo le celebrazioni dello Star Wars Day, approda in rete un nuovo aneddoto sulla lavorazione della nuova trilogia. A dicembre Star Wars: Gli Ultimi Jedi approderà nelle sale e ancora si sa poco e niente della trama del film per via della proverbiale segretezza di Disney e Lucasfilm.

Nel corso di un'intervista a Entertainment Weekly, Rian Johnson ha confessato di aver chiesto a J.J. Abrams di inserire uno specifico cambiamento nella sceneggiatura di Star Wars: Il risveglio della forza.

"Gli ho chiesto un grande favore pregandolo di far arrivare R2 insieme a Rey e di far stare BB-8 dietro con la Resistenza. In origine era BB-8 che arrivava con Rey, il che aveva senso per la storia in un certo qual modo. Ma ho chiesto a J.J. 'Puoi farmi questo piacere e scambiare i droidi?'"

Rian Johnson non spiega la ragione di questa misteriosa richiesta lasciando i lettori nel dubbio. Sarebbe stato divertente vedere Rey insieme a BB-8, ma a quanto pare ai fini della storia è importante che insieme a lei ci sia R2-D2. Prima di tutto il legame tra R2 e Luke è molto più profondo dal momento che il droide possiede il resto della mappa di Luke. R2 e Luke sono legati in vari modi e adesso R2 è un droide molto vecchio. Il cambiamento vuol sottolineare, inoltre, che Rey adesso è sola. Portando con sé BB-8 avrebbe avuto un compagno, ma R2 è un droide che ha appena incontrato e Luke è un uomo che non ha mai incontrato prima d'ora. Questa scelta la costringerà a crescere e mettersi alla prova allontanandosi dalle realtà che conosce. E questo è il tema chiave di Star Wars.

Star Wars: Gli Ultimi Jedi arriverà nelle sale il 15 dicembre.

