Star Wars: quanti dollari ha speso l'Impero per costruire la Morte Nera? La risposta in un'infografica

Valerio Di G.

Vi siete mai chiesti quanto è costata all'Impero la micidiale Morte Nera di Guerre stellari? Non fate finta di essere sorpresi da questa domanda, se siete capitati da queste parti è probabile che non siate del tutto indifferenti a bizzarre discussioni su questioni della galassia lontana lontana. Ebbene, qualcuno si è impegnato a fare un calcolo e sembrerebbe che la cifra si aggiri intorno ai 850,000,000,000,000,000 dollari. Del resto sapevamo che l'Impero non badava a spese... infatti in realtà questa somma copre solo la prima costruzione della Morte Nera!

Come è stato possibile arrivare ad una cifra simile? Un team con troppo tempo libero alla Russell Smith Chartered Accountants ha portato avanti il duro lavoro. Questo gruppo di commercialisti ha dichiarato:

"Sappiamo tutti che la Morte Nera è stata imposta dall'Impero, ma con quali risorse? Ovvio, tasse! Del resto noi sulla terra non ci comportiamo diversamente, l'Impero è solo un tantinello più ambizioso. Mentre i nuovi Star Wars in uscita stanno catturando l'interesse delle generazioni più giovani, abbiamo deciso di guardare il franchise dal punto di vista dei commercialisti! Abbiamo, quindi, sviluppato questo infografico per cercare di spiegare come l'Impero, attraverso l'imposizione di tasse e schiavismo Wookiees, è stato ingrado di costruire la temibile arma!"

Ci sembra improbabile che l'Impero sia riuscito a rendere schiavi dei Wookiees, ma del resto non vogliamo rovinare la scena a questi simpatici commercialisti e alla loro particolare impresa!

