Star Wars: Gli Ultimi Jedi, la nuova foto promozionale svela un nuovo personaggio

Prosegue il countdown per l'arrivo in sala del secondo capitolo della nuova trilogia di Star Wars, Star Wars: Gli ultimi Jedi. La segretezza continua ad avvolgere la pellicola dopo che Lucasfilm ha deciso di rinunciare alla presenza al San Diego Comic-Con perciò, per conoscere tutti i dettagli sul film, dovremo aspettare la release di dicembre.

Nel frattempo è stata diffusa una nuova foto promozionale ufficiale in cui, a fianco di Finn (John Boyega) e Rey (Daisy Ridley), fa la sua comparsa Rose, nuovo personaggio interpretato da Kelly Marie Tran. Nella foto Finn indossa il giubbotto di Poe Dameron (Oscar Isaac) che non compare nella foto. Rey ha un abito grigio e tiene stretta in mano la spada laser di Luke Skywalker in posizione di combattimento. Al loro fianco Rose indossa una divisa che dovrebbe appartenere ai tecnici della Resistenza.

