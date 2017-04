Star Wars: Gli Ultimi Jedi - I dettagli su Rose, il nuovo personaggio

Durante il panel di Star Wars: Gli Ultimi Jedi che si è svolto a Orlando è stato presentato ufficialmente il personaggio affidato all'attrice Kelly Marie Tran.

Il nuovo arrivo nella saga si chiamerà Rose e la sua interprete ha anticipato: "Fa parte della Resistenza e lavora come tecnico. Non vedo l'ora che possiate incontrarla".

Rian Johnson ha commentato che ha dei punti in comune con Finn (John Boyega), considerando che anche lui aveva un lavoro simile prima di fuggire. Il regista ha aggiuto: "Chiunque potrebbe agire e diventare un eroe, ed è quello che accade a Rose. Non è un soldato, non sta cercando di diventare un'eroina, ma viene coinvolta in una grande avventura con Finn".

Kelly ha inoltre rivelato che a lungo non ha potuto dire niente ai suoi amici e alla famiglia, arrivando al punto di mentire e dire che si trovava in Canada per girare un film indipendente. Per essere convincente nel suo racconto l'attrice ha persino comprato dello sciroppo d'acero, fingendo di averlo comprato durante le riprese.

