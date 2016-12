Star Wars: Episode VIII - Luke Skywalker non sarebbe solo sul pianeta Ahch-To

Un gustoso spoiler riguardo Star Wars: Episode VIII corre sul web. Al momento, riguardo al plot del film - top secret come da tradizione - sappiamo ben poco. Alla fine di Star Wars: Il risveglio della forza abbiamo appreso che Luke Skywalker si è ritirato in solitudine nell'isolato pianeta Ahch-To. E' qui che Rey lo trova , ma a quanto pare Luke non sarebbe l'unico abitante di Ahch-To.

Leggi anche: Rogue One: 5 cose che potreste non aver notato sullo spinoff di Star Wars

Making Star Wars sostiene che il pianeta sia popolato da creature aliene dotate di denti affilati a metà tra il terrificante e l'adorabile. Gli alieni in questione sarebbero un incrocio tra uccelli e Gremlins. Qualcuno li ha paragonati a una versione Star Wars di un Furby, perciò è probabile che il pubblico li adorerà. Gli essere sarebbero molto piccoli, alti circa 15 pollici, ma scommettiamo che pur di dimensioni ridotte sapranno farsi valore quando faranno la loro comparsa.

Star Wars: Episode VIII arriverà al cinema il 15 dicembre 2017.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Star Wars: Episode VIII - Luke Skywalker non...