Star Wars - Episode IX: Carrie Fisher comparirà grazie a filmati d'archivio

Per Star Wars: Episode IX potrebbero essere utilizzate immagini già girate da Carrie Fisher per chiudere il suo ruolo di Leia Organa, secondo il fratello Todd Fisher. Dalla morte dell'attrice lo scorso dicembre, i fan si sono chiesti come sarebbe stato trattato lo storico personaggio nei sequel già programmati. E visto che la Fisher aveva già girato tutte le sue scene per Star Wars: The Last Jedi, come sarà risolto il capitolo finale della nuova trilogia? Durante il TMC Film Festival, Todd Fisher e la figlia dell'attrice, Billie Lourd, hanno dichiarato che hanno ceduto alla Lucasfilm i diritti di utilizzare il footage inutilizzato negli ultimi due film per inserirlo all'interno di Star Wars: Episode IX:

"Entrambi abbiamo pensato 'Come può uscire il suo personaggio dalla saga?', la risposta è che non è possibile. Fa parte di quel mondo e penso che la sua presenza ora sarà ancora più potente di prima, come Obi-Wan. Sento che con Carrie è successa una cosa simile. Penso che tutto debba continuare... Secondo me, Star Wars è il Sacro Graal della narrazione e della tradizione, non si può rovinare così."

Star Wars: Il risveglio della forza ha affidato a Leia un nuovo ruolo di potere, oltre che di grande emozione, ed eliminare questa nuova impostazione per chiudere la storyline del personaggio sembra un tradimento al futuro del personaggio, la decisione della Lucasfilm di non usare la CGI per continuare a mostrare Carrie Fisher ha fatto tirare a tutti i fan un sospiro di sollievo. Le riprese di Star Wars: Episode IX dovrebbero iniziare a luglio, per un'uscita nelle sale ancora da programmare.

