Star Wars: Ep. IX, Colin Trevorrow licenziato perché "insopportabile"?

Nei giorni passati, la Lucasfilm ha annunciato che Colin Trevorrow non si sarebbe più occupato della regia di Star Wars: Episode IX. Il comunicato stampa ufficiale riportava, come motivo della rottura, delle divergenze creative, ma molti fan hanno aspettato ulteriori informazioni sulla realtà dei fatti. Alcuni report hanno da subito indicato come il problema del film fosse la sceneggiatura, scritta varie volte da Trevorrow ma mai del tutto accettata dagli studios. Altri report hanno parlato di un difficile rapporto tra il regista e la produttrice Kathleen Kennedy. Ma secondo la rivista Vulture, il vero problema è stata la personalità di Trevorrow:

"Durante la realizzazione di Jurassic World, Trevorrow ci ha sempre tenuto molto a dire la sua opinione, fin troppo. Ma essendo stato assunto direttamente da Steven Spielberg nessuno poteva dirgli 'Sei licenziato!'. Una volta che il film è stato terminato e ha deciso di girare The Book of Henry, è diventato insopportabile. Ha un punto di vista egocentrico, molto pieno di sé, e lo diceva senza vergogna. Quando sono uscite le recensioni di Book of Henry, ha subito pensato che ci fosse una congiura e che Kathleen Kennedy lo volesse far fuori da Star Wars perché non gli piaceva come lavorava. Trevorrow è davvero presuntuoso, diciamo così."

Il famigerato The Book of Henry è uscito con le ossa rotte dal box office (4 milioni di dollari incassati su tutto il suolo americano dopo esserne costati 10) e dalla critica (22% di recensioni positive su Rotten Tomatoes, con un voto medio di 4.1).

Ancora non è chiaro se il film sarà posticipato o se l'uscita sarà confermata per il 24 maggio 2019. La Disney, un mese fa, aveva assunto Jack Thorne per sistemare l'ultima stesura di Trevorrow e Derek Connolly. La rinuncia di Trevorrow è già la seconda in pochissimo tempo nell'universo Star Wars: infatti a fine giugno la Lucasfilm ha licenziato Phil Lord e Christopher Miller dalla regia di Han Solo: A Star Wars Story, sostituendoli con il veterano Ron Howard.

