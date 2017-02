Star Wars Celebration: un panel per i 40 anni di Guerre Stellari

La Lucasfilm ha diffuso un nuovo poster della Star Wars Celebration che si svolgerà a Orlando, in Florida, dal 13 al 16 aprile, dedicato alle diverse generazioni di protagonisti della saga stellare.

I fan potranno inoltre attendersi, oltre a nuovi dettagli su The Last Jedi, un panel davvero speciale, programmato per giovedì 13 aprile, che celebrerà il quarantesimo anniversario del film Guerre stellari diretto da George Lucas che ha dato il via a uno dei franchise più amati della storia del cinema. L'incontro darà il via alle celebrazioni e potrà contare sulla presenza sul palco della produttrice Kathleen Kennedy e di alcune delle star dei lungometraggi.

Ecco il nuovo poster:

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Star Wars Celebration: un panel per i 40 anni di...