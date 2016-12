Scream 5: Neve Campbell parla di un possibile sequel

Cristiano Ogrisi

Quando viene a mancare il regista di una lunga serie, la produzione si trova davanti a un bivio: continuare o fermarsi? Vent'anni fa è uscito nelle sale Scream di Wes Craven, uno dei film che ha provato a cambiare le regole dell'horror contemporaneo, e cinque anni fa è stato rilasciato l'ultimo capitolo, il quarto.

A più di un anno dalla morte di Craven, i fan hanno iniziato a chiedersi se Ghostface sarebbe mai tornato sul grande schermo. Kevin Williamson e Neve Campbell hanno parlato della possibilità di uno Scream 5.

Durante un'intervista con ET Online, il produttore e sceneggiatore ha riflettuto sulla saga:

"Quando Wes e io abbiamo scritto Scream 4, abbiamo progettato anche Scream 5 e Scream 6. Ora senza Wes, sento di dover rispondere alle domande sul futuro della saga, ma non so ancora come fare una cosa del genere senza Craven, non so neanche perchè lo dovrei fare."

Neve Campbell, ultima scream queen craveniana, non ha del tutto escluso un nuovo sequel:

"Sarebbe difficile farlo senza Wes. La sua visione era così chiara, e lui era così bravo. Penso che sarebbe quasi doloroso. Ciò non vuol dire che non succederà mai, ma sarebbe davvero una sfida. Al momento, però, nessuno sta parlando seriamente dell'ipotesi."

La saga di Scream ha incassato nelle sale più di 600 milioni di dollari.

