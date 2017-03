Questione di karma, anteprima nazionale gratuita il 6 marzo in sette città!

Patrizio Marino

Questione di karma, la nuova commedia con Fabio De Luigi ed Elio Germano - e con la partecipazione di Stefania Sandrelli - diretta da Edoardo Falcone, uscirà nelle sale il prossimo 9 marzo, grazie a 01 Distribution, ma chi vorrà potrà partecipare all'anteprima gratuita lunedì 6 marzo alle ore 20.30. Sarà possibile assistere all'evento in sette città, per farlo non dovete fare altro che accedere a QUESTO LINK e seguire tutte le procedure per un invito valido per due persone.

Di seguito l'elenco delle città e dei cinema dove sarà possibile assistere alla proiezione prevista alle ore 20.30, fatta eccezione per Bologna, dove la proiezione inizierà alle 21.00:

• Roma (Giulio Cesare, Viale Giulio Cesare, 229, 00184 Roma)

• Milano (Cinema Colosseo, Viale Monte Nero, 84, 20135 Milano)

• Bologna (Odeon, Via Mascarella, 3, 40126 Bologna) Attenzione: la proiezione a Bologna è alle 21.00

• Bari (Multicinema Galleria, Corso Italia 15-17, 70123 Bari)

• Napoli (Modernissimo, Via Cisterna dell'Olio, 49/59, 80134 Napoli)

• Torino (Reposi, Via XX Settembre 15, 10121 Torino)

• Firenze (Principe, Viale Matteotti, 13/r - Firenze)

Questione di karma ha come protagonisti Fabio De Luigi, nei panni di Giacomo, lo stravagante erede di una dinastia di industriali e Elio Germano, che interpreta Mario, un uomo indebitato con mezza città, che un eccentrico esoterista francese ha individuato come la reincarnazione del padre di Giacomo.

Home News Questione di karma, anteprima nazionale gratuita...