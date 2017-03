Box Office Italia: Kong: Skull Island supera Logan e conquista la vetta

Il box office italiano attuale replica la situazione di quello americano. Anche nel Bel Paese l'onda d'urto di Kong: Skull Island porta il monster movie targato Warner Bros. Pictures/Legendary in vetta alla classifica degli incassi. La pellicola interpretata dalle star Tom Hiddleston, Samuel L. Jackson e dal premio Oscar Brie Larson guadagna 1.444.118 euro in 479 sale, segnando una media per sala di 3014 euro.

Leggi anche: Kong: Skull Island, Animali giurassici e dove trovarli

Kong: Skull Island conquista il primo posto facendo slittare Logan - The Wolverine alle sue spalle. La pellicola di James Mangold con Hugh Jackman consolida comunque i propri incassi in Italia raccogliendo un altro milione che lo porta a 4 milioni di euro in due settimane.

In terza posizione fa il suo debutto il biopic Il diritto di contare. Dopo l'incredibile successo ottenuto in patria il film di Ted Melfi interpretato da Octavia Spencer, Taraji P. Henson, Janelle Monae e Kevin Costner apre incassando 828.012 euro (688.789 nel weekend). Il diritto di contare, uscito in 250 sale, segna una media per sala di 2.755 euro.

Altro debutto, tutto italiano stavolta, per la commedia Questione di karma, interpretata da Fabio De Luigi ed Elio Germano con la partecipazione di Stefania Sandrelli. Il film diretto da Edoardo Falcone racconta la storia di Giacomo, stravagante erede di una dinastia di industriali, e Mario, un uomo indebitato con mezza città, che un eccentrico esoterista francese ha individuato come la reincarnazione del padre di Giacomo. Apertura fiacca con un incasso di 464.765 euro e una media per sala di 1408 euro ottenuta in 330 sale.

Calano anche gli incassi di Beata ignoranza, commedia che in tre settimane ha guadagnato la ragguardevole cifra di 3.402.954 euro e con i 464.765 euro di questa settimana conserva comunque la quinta posizione. Alessandro Gassmann interpreta Filippo, un professore di matematica totalmente dipendente dai social network: selfie, chat, followers sono la sua ossessione. Ernesto (Marco Giallini), insegnante di italiano, agli status su Facebook preferisce i versi di Foscolo e il suo cellulare è un Nokia del '95. L'arrivo di Nina (Teresa Romagnoli), figlia di uno dei due, riporterà a galla antiche rivalità e incomprensioni tra i professori.

Box office week-end

Vai alla classifica completa

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Box Office Italia: Kong: Skull Island supera...